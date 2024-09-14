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Иномарка и деньги: в Керчи задержали замдира подрядной организации - подозревают в передаче взяток
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Иномарка и деньги: в Керчи задержали замдира подрядной организации — подозревают в передаче взяток

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:55 14.09.2024

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Керчи задержан заместитель генерального директора подрядной организации, осуществляющей в ходе исполнения государственного контракта выполнение строительно-монтажных работ социально-значимого объекта в г. Керчи. Он подозревается в передаче взяток в крупном размере.

В марте 2022 года с одной из строительных компаний был заключен государственный контракт, реализуемый в рамках Федеральной целевой программы, на выполнение строительно-монтажных работ муниципального бюджетного учреждения культуры г. Керчи, который в настоящее время не закончен и срок исполнения контракта продлен. В ходе оперативной проверки сотрудники экономической безопасности установили, что согласно предоставленной документации объем выполненных работ не соответствует фактической действительности. Кроме того, за подписание актов-приемки работ, не соответствующих реальности, заместитель директора передал инженеру по строительному надзору от подрядчика в качестве взяток – автомобиль БМВ-320 и денежные средства в размере около одного миллиона рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Керчи при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии по месту проживания подозреваемого и в офисе строительной организации проведены обыски, в рамках которых изъята документация и иные носители информации, имеющие доказательные значения.

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Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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