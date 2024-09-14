Иномарка и деньги: в Керчи задержали замдира подрядной организации — подозревают в передаче взяток

В марте 2022 года с одной из строительных компаний был заключен государственный контракт, реализуемый в рамках Федеральной целевой программы, на выполнение строительно-монтажных работ муниципального бюджетного учреждения культуры г. Керчи, который в настоящее время не закончен и срок исполнения контракта продлен. В ходе оперативной проверки сотрудники экономической безопасности установили, что согласно предоставленной документации объем выполненных работ не соответствует фактической действительности. Кроме того, за подписание актов-приемки работ, не соответствующих реальности, заместитель директора передал инженеру по строительному надзору от подрядчика в качестве взяток – автомобиль БМВ-320 и денежные средства в размере около одного миллиона рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.