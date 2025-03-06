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Иллюстрация: euroradio.fm

Иностранца заочно приговорили к 12 годам колонии за половые преступления в отношении школьницы из Ялты

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 16:37 06.03.2025

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 63-летнему жителю иностранного государства. Он признан виновным в преступлении сексуального характера в отношении малолетней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Следственным отделом по городу Ялта и судом установлено, что с начала мая по конец июня 2022 года мужчина совершал действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки, склоняя ее к действиям интимного характера в личной переписке, а также путем видеозвонков в мессенджере. Переписку малолетней со взрослым мужчиной обнаружила ее мать, которая незамедлительно сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В ходе следствия мужчина объявлен в международный розыск, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Приговором суда он признан виновным в инкриминируемом преступлении и заочно приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Узнайте больше:  В Крыму и в Севастополе работает экстренная телефонная линия "Ребёнок в опасности"

источник: пресс-служба ГСУ СК России по РК и г. Севастополю

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