Иностранца заочно приговорили к 12 годам колонии за половые преступления в отношении школьницы из Ялты

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 63-летнему жителю иностранного государства. Он признан виновным в преступлении сексуального характера в отношении малолетней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
источник: пресс-служба ГСУ СК России по РК и г. Севастополю
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