Интерес к авиабилетам в Чехию серьёзно вырос после объявления о возобновлении авиасообщения

Россия снимает ограничение на регулярное и чартерное авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей.

На фоне этой новости аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру зафиксировал рост поисков авиабилетов из России в Чехию в три раза. Сравнивалось число поисков авиабилетов 17 августа со средним уровнем за предыдущие 30 дней. Число поисков авиабилетов в Доминикану выросло в 2,3 раза, а вот на интерес к билетам в Южную Корею новости практически не повлияли, — отмечают аналитики сервиса.

Сервис поездок и путешествий Туту.ру собирает статусы по открытию международного сообщения специальной странице . Здесь публикуется информация о том, можно ли полететь в ту или иную страну, какие страны ожидают «открытия» в ближайшем будущем, какая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, даётся справка о требованиях к туристам, ограничениях в работе туристических объектах, а также контакты для экстренной связи.

Требования для въезда в Чехию

Чехия исключила Россию из списка стран высокого риска заражения. Это снимает запрет на посещение России для граждан Чехии. Однако для российских туристов пока ничего не поменяется — въехать в страну по-прежнему нельзя. Исключения сделаны только для дипломатов, лиц с ВНЖ, спортсменов и студентов.

Все пассажиры, прибывающие в Чешскую Республику из стран крайне высокого риска заражения, должны заполнить специальную форму. Пассажиры должны иметь справку от аккредитованной лаборатории с отрицательным результатом теста, а также иметь подтверждение бронирования на ПЦР-тест, который будет проведен в течение 24 часов после въезда. Далее пассажирам необходимо пройти тест ПЦР не ранее 5-го дня и не позднее 14-го дня после въезда. До получения результатов анализа пассажир должен быть самоизолирован.

Требования для въезда в Доминикану

Доминиканская Республика принимает иностранных туристов, в том числе и из России. ражданам России для въезда в Доминиканскую Республику с туристической целью виза не требуется. При въезде в страну (перед зоной паспортного контроля) оформляется туристическая карточка (tarjeta del turista) на срок пребывания до 30 дней. В стране ограничена работа магазинов и транспорта. Запрещена работа развлекательных центров и спортивных сооружений, введено требование об обязательном ношении масок. Для отдыха в Доминикане российским туристам не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Гостям страны лишь выборочно проводят по прибытии особые дыхательные экспресс-тесты. Социальное дистанцирование и использование масок является обязательным в период отдыха.

Все лица, въезжающие в Доминикану, должны заполнить декларацию о состоянии здоровья. После заполнения формы система сгенерирует QR-код, который необходимо сохранить и предъявить властям Доминиканской Республики в аэропорту. Пассажиру предстоит заполнить две формы — для въезда в страну и выезда из неё — и получить два QR-кода. Семьям, путешествующим вместе, разрешается заполнять одну форму с указанием всех членов группы (до семи человек). Для всей семьи формируется единый QR-код.

Требования для въезда в Южную Корею

Республика Корея открыла границы для россиян, но только с целью лечения или учёбы, а также со срочными гуманитарными целями. С целью туризма страну запрещено посещать.

Гражданам России при въезде в Корею следует учитывать, что лица, прибывшие с краткосрочным визитом, а также те, у кого нет постоянного места проживания, проходят обязательный 14-дневный карантин в государственных обсерваторах. Помещение для этого будет предоставлено южнокорейскими властями, пребывание в нём обойдётся в сумму до 150 тысяч вон ($137) в день, которые необходимо оплачивать самостоятельно.

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