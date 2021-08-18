Интерес к авиабилетам в Чехию серьёзно вырос после объявления о возобновлении авиасообщения

Россия снимает ограничение на регулярное и чартерное авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей.
На фоне этой новости аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру зафиксировал рост поисков авиабилетов из России в Чехию в три раза. Сравнивалось число поисков авиабилетов 17 августа со средним уровнем за предыдущие 30 дней. Число поисков авиабилетов в Доминикану выросло в 2,3 раза, а вот на интерес к билетам в Южную Корею новости практически не повлияли, — отмечают аналитики сервиса.
Сервис поездок и путешествий Туту.ру собирает статусы по открытию международного сообщения специальной странице. Здесь публикуется информация о том, можно ли полететь в ту или иную страну, какие страны ожидают «открытия» в ближайшем будущем, какая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, даётся справка о требованиях к туристам, ограничениях в работе туристических объектах, а также контакты для экстренной связи.
Чехия исключила Россию из списка стран высокого риска заражения. Это снимает запрет на посещение России для граждан Чехии. Однако для российских туристов пока ничего не поменяется — въехать в страну по-прежнему нельзя. Исключения сделаны только для дипломатов, лиц с ВНЖ, спортсменов и студентов.
Все пассажиры, прибывающие в Чешскую Республику из стран крайне высокого риска заражения, должны заполнить специальную форму. Пассажиры должны иметь справку от аккредитованной лаборатории с отрицательным результатом теста, а также иметь подтверждение бронирования на ПЦР-тест, который будет проведен в течение 24 часов после въезда. Далее пассажирам необходимо пройти тест ПЦР не ранее 5-го дня и не позднее 14-го дня после въезда. До получения результатов анализа пассажир должен быть самоизолирован.
Требования для въезда в Доминикану
Доминиканская Республика принимает иностранных туристов, в том числе и из России. ражданам России для въезда в Доминиканскую Республику с туристической целью виза не требуется. При въезде в страну (перед зоной паспортного контроля) оформляется туристическая карточка (tarjeta del turista) на срок пребывания до 30 дней. В стране ограничена работа магазинов и транспорта. Запрещена работа развлекательных центров и спортивных сооружений, введено требование об обязательном ношении масок. Для отдыха в Доминикане российским туристам не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Гостям страны лишь выборочно проводят по прибытии особые дыхательные экспресс-тесты. Социальное дистанцирование и использование масок является обязательным в период отдыха.
Все лица, въезжающие в Доминикану, должны заполнить декларацию о состоянии здоровья. После заполнения формы система сгенерирует QR-код, который необходимо сохранить и предъявить властям Доминиканской Республики в аэропорту. Пассажиру предстоит заполнить две формы — для въезда в страну и выезда из неё — и получить два QR-кода. Семьям, путешествующим вместе, разрешается заполнять одну форму с указанием всех членов группы (до семи человек). Для всей семьи формируется единый QR-код.
Требования для въезда в Южную Корею
Республика Корея открыла границы для россиян, но только с целью лечения или учёбы, а также со срочными гуманитарными целями. С целью туризма страну запрещено посещать.
Гражданам России при въезде в Корею следует учитывать, что лица, прибывшие с краткосрочным визитом, а также те, у кого нет постоянного места проживания, проходят обязательный 14-дневный карантин в государственных обсерваторах. Помещение для этого будет предоставлено южнокорейскими властями, пребывание в нём обойдётся в сумму до 150 тысяч вон ($137) в день, которые необходимо оплачивать самостоятельно.
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