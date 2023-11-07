Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Инцидент на горе Караби: грунтовая дорога «взяла в плен» авто с двумя мужчинами на борту
актуально в республике
Инцидент на горе Караби: грунтовая дорога «взяла в плен» авто с двумя мужчинами на борту
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Инцидент на горе Караби: грунтовая дорога «взяла в плен» авто с двумя мужчинами на борту

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:44 07.11.2023

На пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства поступило сообщение о том, что двое мужчин, спускаясь на личном автомобиле с горы Караби в сторону с. Генеральского (ГО Алушта), застряли в колее на грунтовой дороге. Необходима помощь спасателей в их эвакуации из горно-лесной местности.

Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», связавшись с мужчинами по мобильному телефону и установив приблизительное их местонахождение, выдвинулись на поиски. По прибытии спасатели оперативно обнаружили автомобиль с мужчинами на повороте на т/с «Восточный Суат», после чего отбуксировали транспортное средство на безопасный участок дороги и сопроводили их до с. Генеральского. В медицинской помощи никто не нуждался, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Севастополе. 

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112». Берегите себя и своих близких!

Узнайте больше:  Будьте внимательными у банкоматов - деньги могут "уйти" не туда! Инцидент в Севастополе

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.