Инцидент на горе Караби: грунтовая дорога «взяла в плен» авто с двумя мужчинами на борту

На пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства поступило сообщение о том, что двое мужчин, спускаясь на личном автомобиле с горы Караби в сторону с. Генеральского (ГО Алушта), застряли в колее на грунтовой дороге. Необходима помощь спасателей в их эвакуации из горно-лесной местности.

Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», связавшись с мужчинами по мобильному телефону и установив приблизительное их местонахождение, выдвинулись на поиски. По прибытии спасатели оперативно обнаружили автомобиль с мужчинами на повороте на т/с «Восточный Суат», после чего отбуксировали транспортное средство на безопасный участок дороги и сопроводили их до с. Генеральского. В медицинской помощи никто не нуждался, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Севастополе.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112». Берегите себя и своих близких!

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму