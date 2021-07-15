Инвестируя в строительство и реконструкцию отелей в Крыму, бизнес может получать льготные кредиты

Правительство России составит рейтинг регионов по степени их вовлеченности в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Те, кто активно развивает внутренний и въездной туризм, вправе рассчитывать на дополнительные ресурсы нацпроекта. Уже с этого года предусмотрены льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей, в том числе в Крыму.

Инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей, — отметил Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. — До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 миллиардов рублей. Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей.

Крым — один из приоритетных регионов Российской Федерации, где туризм – это стратегическое направление. На полуострове уже реализуется Федеральная Целевая программа, делается все для развития санаторно-курортной и туристической сферы.

За 2014-2020 годы в Крыму было открыто 44 новых объекта размещения на почти 3 тысячи номеров. Ещё в 334 объектах размещения была проведена реконструкция.

В министерстве курортов и туризма Республики приветствуют дополнительные механизмы стимулирования, и подчеркивают важность взаимодействия, вовлеченности общества, органов власти и бизнеса в этот процесс.

С одной стороны, в Крыму, есть некоторые сложности, условно связанные с санкционными моментами, но, с другой стороны, это потрясающая территория возможностей для инвестирования, для реновации существующих средств размещения. Все вместе это выводит Крым в лидеры по интересу среди инвесторов именно в рекреационной сфере, и соответственно в наиболее значимый регион для реализации Национального проекта, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.