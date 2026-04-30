Инвестиции в недвижимость Паттайи на pre-sale: перспективы района Вонгамат

Вонгамат рассматривают как премиальную локацию
Преимущества входа на стадии pre-sale
Покупка на ранней стадии строительства предлагает инвестору несколько объективных преимуществ:
- Ценовое преимущество: стоимость на этапе котлована обычно на 10-20% ниже финальной рыночной цены после сдачи объекта.
- Гибкие условия оплаты: многие застройщики предоставляют рассрочку без процентов, что позволяет распределить финансовую нагрузку.
- Широкий выбор юнитов: на старте продаж доступен максимальный выбор этажей, планировок и видовых характеристик.
Пример проекта в Вонгамате: факты и параметры
Один из актуальных объектов в районе — комплекс на Наклуа Сои 14. Проект включает около 818 апартаментов: от студий площадью 26 м² до 3-спальных резиденций ~123 м², включая форматы с доступом к бассейну. Застройщик — Global Top Group, компания с более чем 40-летним опытом работы и наградами Thailand Property Awards. Стартовая стоимость — от ฿2 600 000. Инфраструктура комплекса предполагает несколько бассейнов, спа-зону, фитнес-центр, коворкинг и опцию подключения к программе управления арендой. При этом кондоминиум Love It Wongamat Beach расположен в пяти минутах ходьбы от пляжа Вонгамат.
Эксперты подчёркивают, для инвестора важны не только физические параметры объекта, но и контекст рынка: дефицит новых предложений в премиальном сегменте Вонгамата поддерживает динамику цен. Покупка на стадии pre-sale позволяет зафиксировать входную цену и оценить потенциал изменения стоимости к моменту завершения строительства, особенно в условиях растущего интереса со стороны международных покупателей.
С тегами: обзор