Инвестиции в недвижимость Паттайи на pre-sale: перспективы района Вонгамат

В 2025 году Таиланд остаётся одним из ключевых направлений для российских инвесторов: на страну пришлось до четверти спроса на зарубежную недвижимость, а объём вложений в кондоминиумы превысил $145 млн. Интерес к азиатскому рынку растёт на 70-80% год к году, и Паттайя сохраняет позиции в фокусе внимания — здесь заключается около 60% сделок с участием россиян в первом квартале 2025 года.

Вонгамат рассматривают как премиальную локацию

Район Вонгамат на севере Паттайи характеризуется тихой атмосферой, чистым пляжем с пологим входом и развитой инфраструктурой: международные школы, медицинские центры, рестораны и торговые зоны. Территория входит в зону Eastern Economic Corridor (EEC), где реализуются государственные программы по развитию транспорта и высокотехнологичных отраслей. Эти факторы формируют устойчивый спрос на аренду и поддержку цен. В этом контексте аналитики отмечают проект Love it Wongamat Beach как пример новой волны застройки в районе, соответствующей требованиям международных покупателей.

Преимущества входа на стадии pre-sale

Покупка на ранней стадии строительства предлагает инвестору несколько объективных преимуществ:

Ценовое преимущество : стоимость на этапе котлована обычно на 10-20% ниже финальной рыночной цены после сдачи объекта.

: стоимость на этапе котлована обычно на 10-20% ниже финальной рыночной цены после сдачи объекта. Гибкие условия оплаты : многие застройщики предоставляют рассрочку без процентов, что позволяет распределить финансовую нагрузку.

Широкий выбор юнитов : на старте продаж доступен максимальный выбор этажей, планировок и видовых характеристик.

Пример проекта в Вонгамате: факты и параметры

Один из актуальных объектов в районе — комплекс на Наклуа Сои 14. Проект включает около 818 апартаментов: от студий площадью 26 м² до 3-спальных резиденций ~123 м², включая форматы с доступом к бассейну. Застройщик — Global Top Group, компания с более чем 40-летним опытом работы и наградами Thailand Property Awards. Стартовая стоимость — от ฿2 600 000. Инфраструктура комплекса предполагает несколько бассейнов, спа-зону, фитнес-центр, коворкинг и опцию подключения к программе управления арендой. При этом кондоминиум Love It Wongamat Beach расположен в пяти минутах ходьбы от пляжа Вонгамат.

Эксперты подчёркивают, для инвестора важны не только физические параметры объекта, но и контекст рынка: дефицит новых предложений в премиальном сегменте Вонгамата поддерживает динамику цен. Покупка на стадии pre-sale позволяет зафиксировать входную цену и оценить потенциал изменения стоимости к моменту завершения строительства, особенно в условиях растущего интереса со стороны международных покупателей.

