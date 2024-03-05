Инвестиции в технологии и виноградная лоза. Чем заняты научные лаборатории в Крыму

Генеральный директор Корпорации развития Республики Крым (КРРК) Даниил Пидаев посетил молодежные лаборатории Научно-исследовательского института «Магарач» и Никитского ботанического сада, которые являются индустриальными партнерами Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех», деятельность которого координирует КРРК.

В научных учреждениях разрабатывают опытные партии экспериментальных концентратов лозы винограда, исследуют влияние составляющих виноградной лозы на лечение пациентов с различными диагнозами, тиражируют генетически оздоровленные сорта плодовых культур, создают маточники сертифицированных растений.

Работа этих учреждений показывает, что наука и современные технологии в Республике Крым активно развиваются. Было поразительно видеть, как ученые в этих научных лабораториях проявляют свою творческую силу и стремление к знаниям. Все результаты научных исследований внесут существенный вклад в развитие науки не только в Крыму, но и во всей стране, – рассказал Даниил Пидаев.

Дальнейшее развитие науки и технологий в Республике Крым – одна из стратегических задач Корпорации развития. Благодаря инвестициям в научные учреждения и поддержке молодых ученых, предприятия агропромышленного комплекса региона остаются лидерами в России.

Фото и материалы: пресс-служба КРРК.