Инвестпроект по развитию морского порта в Камышовой бухте — как идут дела

Михаил Развожаев 4 июля принял участие в торжественном селекторном совещании в координационном центре Правительства России. Совещание было посвящено Дню работников морского и речного флота, его провёл заместитель председателя Правительства Виталий Савельев.

Открывая совещание, Виталий Савельев зачитал поздравление Президента России Владимира Путина и обратился к присутствующим:

Я с большим уважением отношусь к вам и той работе, которую вы ежедневно проделываете. Перед нами поставлены высокие цели. Уверен, что вы успешно их достигнете и реализуете все масштабные задачи. Желаю вам успехов, удачи и благополучия.

Михаил Развожаев в ходе совещания рассказал о реализации инвестиционного проекта по развитию морского порта в Камышовой бухте. Напомним, в рамках Петербургского экономического форума было подписано соответствующее соглашение с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко, генеральным директором ФГУП «Росморпорт» Сергеем Пылиным и инвестором, компанией «АВАЛ».

Достаточно долгое время порт практически не работал. На сегодняшний день выполнены уже три тестовых рейса контейнеровозом вместимостью 260 контейнеров. В середине июля будет выполнен уже четвертый тестовый рейс. Закуплена необходимая портовая техника, идет подготовка к ремонту основных средств производства в порту и гидротехники. В планах на 2025 год: объемы перевалки в порту должны составить до 500 тысяч тонн инертных, тарно-штучных и генеральных грузов, и до 2000 единиц контейнеров.

В 2026 году объемы перевалки планируются до 1 миллиона тонн инертных, тарно-штучных, генеральных грузов и до 20 000 единиц контейнеров. В последующие годы основной упор развития порта будет направлен на увеличение тоннажа контейнеровозов и увеличения объемов перегружаемых контейнеров, включая скоропортящиеся грузы. Таким образом, к 2030 году планируется выйти на годовой объем перевалки морских контейнеров порядка 250 000 единиц, — сообщил Михаил Развожаев.

Губернатор отметил, что совместная деятельность города и порта напрямую повлияет на уровень экономики не только Севастополя, но и всего Крымского полуострова. Параллельно обсуждается развитие и пассажирских рейсов.

Михаил Развожаев поблагодарил вице-премьера Виталия Савельева, министра транспорта Романа Старовойта, команду министерства, а также Андрея Тарасенко за совместную работу по запуску порта. Для Севастополя крайне важно иметь мощный, активный торговый порт, заключил губернатор.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя