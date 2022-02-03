Ирина Дивинчукова назначена врио министра жилищной политики Крыма

Глава РК Сергей Аксёнов назначил исполняющего обязанности министра жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма.

Указ

Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым на Дивинчукову Ирину Александровну, заместителя министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым, – говорится в тексте указа.

Напомним, предыдущий руководитель ведомства Максим Скорин уволился две недели назад по собственному желанию.

Что известно об Ирине Дивинчуковой? Она уроженка Симферополя. Ей 38 лет. Образование высшее профессиональное: в 2005 году закончила ТНУ им. Вернадского по специальности «юрист-специалист», в 2019 году прошла профессиональную переподготовку в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на право ведения профессиональной деятельностью в сфере государственного (регионального) и муниципального управления. В разные годы работала юрисконсультом, главным специалистом в крымской Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля, Архитектурно-строительной инспекции РК. Руководила юротделом в республиканской Службе государственного строительного надзора. С сентября 2020 года по март 2021 года – начальник правового управления министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК. 16 марта 2021 года была назначена на должность заместителя министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым.

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