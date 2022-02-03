Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Ирина Дивинчукова назначена врио министра жилищной политики Крыма

crimeapress_news



реклама в крыму
Ирина Дивинчукова назначена врио министра жилищной политики Крыма
Фото со страницы И.Дивинчуковой в Facebook

Ирина Дивинчукова назначена врио министра жилищной политики Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:03 03.02.2022

Глава РК Сергей Аксёнов назначил исполняющего обязанности министра жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма.

Указ

Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым на Дивинчукову Ирину Александровну, заместителя министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым, – говорится в тексте указа.

Напомним, предыдущий руководитель ведомства Максим Скорин уволился две недели назад по собственному желанию.

Ирина Дивинчукова назначена врио министра жилищной политики КрымаЧто известно об Ирине Дивинчуковой? Она уроженка Симферополя. Ей 38 лет. Образование высшее профессиональное: в 2005 году закончила ТНУ им. Вернадского по специальности «юрист-специалист», в 2019 году прошла профессиональную переподготовку в ФГАОУ  ВО  «КФУ им. В.И. Вернадского» на право ведения профессиональной деятельностью в сфере  государственного (регионального) и муниципального управления. В разные годы работала юрисконсультом, главным специалистом в крымской Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля, Архитектурно-строительной инспекции РК. Руководила юротделом в республиканской Службе государственного строительного надзора. С сентября 2020 года по март 2021 года – начальник правового управления министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК. 16 марта 2021 года была назначена на должность заместителя министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым.

Узнайте больше:  45-летний Александр Рытов – врио главы администрации Евпатории

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.