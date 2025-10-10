Прямо сейчас:
Ирина Кивико: "Герои и участники СВО являются элитой и золотым фондом Российской Федерации"
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:23 10.10.2025

В рамках программы наставничества заместитель Председателя Совета министров РК – министра финансов РК Ирина Кивико рассказала ветеранам СВО, участвующим в программе «Герои Крыма», о национальных проектах и стратегии развития Республики Крым. Наставниками для участников стали заместители Председателя Совета министров Республики Крым и руководители исполнительных органов республики.

Программа «Герои Крыма» реализуется в регионе с февраля этого года и направлена она в первую очередь на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах власти, а также на предприятиях и в организациях Республики Крым.

Президент России Владимир Путин чётко обозначил положение о том, что герои и участники СВО являются элитой и золотым фондом Российской Федерации. Об этом он говорил в апреле этого года во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ. Мы, в свою, очередь, полностью поддерживаем и разделяем мнение Президента, и со стороны правительства Крыма оказываем всё необходимое содействие участникам данной программы, по которой мы получили хороший отклик и огромное количество заявок, — рассказала Ирина Кивико.

Всего на участие в программе «Герои Крым» было подано 904 заявки. Для победителей отбора – 22-х ветеранов специальной военной операции предусмотрено обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление», прохождение стажировок в органах государственной власти Республики Крым. В будущем, по итогам успешного освоения образовательной программы, участников, желающих поступить на государственную гражданскую или муниципальную службу, планируется трудоустроить.

Напомним, аналогичные программы реализуется во всех субъектах Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым 

Просмотры: 2 122

