Ирина Кивико считает: дальнейшая реализации практик инициативного бюджетирования в Крыму необходима

Мероприятие организовано для крымских парламентариев с целью популяризации и дальнейшей реализации и развития практик инициативного бюджетирования на территории республики.

В начале своего выступления вице-премьер представила видеоролик на тему: «Народная смета: 5 лет», подготовленный телерадиокомпанией «Крым».

Продолжая выступление зампред подробно рассказала о ходе реализации практик инициативного бюджетирования в республике за 2021 – 2025 годы и планах по их дальнейшему развитию.

В целом инициативное бюджетирование — перспективное направление взаимодействия граждан с властью. Оно действительно приносит свои плоды: доверие к власти повышается, люди начинают верить в свои силы, растет финансовая грамотность. И если ранее мы говорили в основном об инициативном бюджетировании жителей сельских районов, то уже с 2023 года активно развиваются практики Школьного, а с этого года и Студенческого инициативного бюджетирования, тем самым расширяя возрастной диапазон участников. Совместно мы можем сделать гораздо больше для нашего любимого Крыма, — сказала, обратившись к депутатам, Ирина Кивико.

Представив подробную презентацию, вице-премьер отметила, что вовлечение крымчан в распределение части бюджетных средств способствует лучшему решению проблем на местах с учетом мнений и интересов жителей.

Она сообщила, что на сегодня Глава республики Сергей Аксёнов поддержал обращения глав сельских поселений об увеличении размера субсидии с 2026 года до 1,8 млн руб. В целом на поддержку инициатив жителей в бюджете республики на 2026 — 2028 годы предусмотрено более 550 млн руб. (2026 — 177 млн руб., 2027 — 184 млн руб., 2028 — 191,4 млн руб.). В республике ведется активная работа по реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Крыма. В том числе функционируют портал «Открытый бюджет» (раздел «Крым как мы хотим»), обеспечивающий автоматизацию процессов инициативного бюджетирования, а на базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова — Центр изучения гражданских инициатив (ЦИГИ) с целью оказания консультационной, информационной поддержки при реализации проектов.

Также вице-премьер анонсировала, что благодаря значительным достижениям Крыма в развитии инициативного бюджетирования по согласованию с Главой республики и Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России принято решение выбрать нашу республику площадкой для проведения V Всероссийской конференции по школьному инициативному бюджетированию. Конференция пройдёт в осенние каникулы в 2026 году на базе Лицея Крымской весны, как Академии ШкИБ.

По мнению крымчан в настоящее время объекты, реализованные в рамках практик инициативного бюджетирования на территории республики становятся «центрами притяжения» для всех поколений, а также местами проведения большинства общественных мероприятий, — подытожила Ирина Кивико.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК