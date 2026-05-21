Ирина Кивико: «В Крыму — изменения структуры расходов в пользу качества жизни крымчан»
фото: пресс-служба Министерства финансов РК

Опубликовал: КрымPRESS 10:30 21.05.2026

В Крыму отмечаются кардинальные изменения структуры расходов в пользу качества жизни крымчан. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, такие выводы были сделаны Минфином Крыма по итогам исполнения консолидированного бюджета Республики Крым за 4 месяца года (по состоянию на 1 мая).

Несмотря на технический дефицит в 1,2 млрд рублей при доходах 83,1 млрд и расходах 84,3 млрд рублей, отмечается высокая эффективность бюджетной политики и кардинальное изменение структуры расходов в пользу качества жизни крымчан. Адресные выплаты, поддержка семей с детьми и помощь льготникам приходят вовремя и в растущем объеме, – отметила Ирина Кивико.

Она добавила, что в отличие от прошлых лет, когда средства уходили в основном на капитальные стройки, в 2026 году акцент сделан на «длинные» социальные обязательства. Расходы на социально-культурную сферу вырвались в абсолютные лидеры: 47,4 млрд руб. — это 56,2% всех трат региона. Показателен рост финансирования социальной политики: +30,6% за год (до 17,3 млрд руб.). Сфера образования также получила прибавку в 1,9 млрд руб., а культура — почти 12% роста.

Экономика перестраивается: Крым демонстрирует зрелый подход к налоговой базе. Налоги на совокупный доход (малый бизнес и самозанятые) качественно выросли: выполнение годового плана на 42,5% — это рекордный показатель, говорящий о том, что сектор МСП в Крыму активно «выходит из тени» и наращивает обороты. Имущественные налоги исполнены на 34,8% — граждане и бизнес в основном инвестируют в недвижимость.

Снижение расходов на ЖКХ на 29,3% (экономия 3,7 млрд руб.) не означает ухудшения услуг. Наоборот, это итог завершения самых затратных этапов модернизации сетей в предыдущие годы. Высвободившиеся денежные средства направлены на зарплаты врачам и учителям, что видно по росту фондов в образовании и соцполитике.

Мы гордимся тем, что сегодня 56 копеек из каждого рубля консолидированного бюджета Крыма работают напрямую на человека — на его здоровье, образование и социальное благополучие. Приоритет образования и поддержки населения, успешный сбор налогов с малого бизнеса и оптимизация прошлых затрат создают прочный фундамент для выполнения всех годовых обязательств, взятых крымским правительством, – подытожила Ирина Кивико.

С подробной презентацией по исполнение консолидированного бюджета Республики Крым за 4 месяца 2026 года можно ознакомиться здесь. 

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК

