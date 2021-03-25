Иск к властям Украины по водной блокаде Крыма рассмотрит российский, а точнее крымский суд

Рабочая группа Госсовета Крыма по оценке ущерба за время нахождения полуострова в составе Украины начинает подготовку иска из-за водной блокады полуострова, в результате перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он назвал сумму ущерба – чуть более одного триллиона рублей.

В исковых требованиях учтены не только прямые убытки, связанные с уничтожением Северо-Крымского канала, экономическим и экологическим ущербом, затратами на добычу воды из подземных источников и ее подачу. Также во внимание были приняты и недополученная выгода из-за перекрытия водной артерии из Днепра, в первую очередь, для сферы сельского хозяйства.

Иск будет подан не позднее июня 2021 года. Как отметил Владимир Константинов, шансы на победу хорошие. Дело рассмотрит российский суд, а точнее крымский. Спикер Госсовета РК пояснил это просто: крымские суды – это часть единой судебной системы Российской Федерации».

К слову, теперь понятны спокойствие и саркастичность украинских властей, которые этого суда не боятся. Для них вердикт «крымской Фемиды» ничего не значит.

Тем не менее наши парламентарии настроены по-боевому. По словам Константинова, иск по водной блокаде станет первым в «претензионном пуле». Следующим будет иск за энергоблокаду, ущерб от которой для Крыма также исчисляется триллионами рублей.

Но и этого мало. Как отметил председатель парламента РК, колоссальный ущерб был нанесен Крыму еще в 1991 году, «когда республика потеряла надежду на государственность, а имущество региона, которое никогда не являлось украинским, ни юридически, ни фактически, вдруг стало частью Украины».

Так называемая амортизационная деятельность украинских властей за более чем 20-летний период привела к ужасным последствиям. В 2014 году, при проведении инвентаризации имущества республики, оказалось, что у нас практически ничего не осталось. Ни водопроводной системы, которая пришла в негодность, ни внутренней энергетической сети, ни сети дошкольных образовательных учреждений. За весь период нахождения в составе Украины никто не занимался развитием инфраструктуры, ничего не вкладывал, деньги только вымывались из республики. Сейчас Российская Федерация делает колоссальные усилия по восстановлению Крыма, — подчеркнул Константинов.

По его словам, восстановить справедливость в том объеме, в котором Крым этого заслуживает, можно только в судебном порядке. Действия непосредственных организаторов и участников блокад также должны получить правовую оценку. Таким образом, подача судебного иска против украинских властей за организацию водной блокады полуострова станет первым шагом к возмещению всех потерь, понесенных полуостровом за последние десятилетия.

Объем наших претензий гораздо шире и касается не только водной блокады, сотен километров изуродованной руинами Северо-Крымского канала земли, но и всего спектра возникших у полуострова преград и трудностей. Это и энергетическая блокада, в результате которой была практически полностью разрушена система энергоподачи в Крым, ее пришлось переориентировать в другом направлении. До этого была транспортная блокада, когда сопредельное государство полностью закрыло железнодорожное сообщение, перекрыло дороги. Нужно вспомнить и о продовольственной, продуктовой блокаде, когда Крым потерял традиционные рынки сбыта и обеспечения продукцией. Это все — цепочка преступных действий, целью которых было физическое уничтожение крымчан. Однако сплотившись, крымчане терпеливо пережили все испытания, не предав свою идентичность, свой выбор и нравственные ценности, — резюмировал Владимир Константинов.