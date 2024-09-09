фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым
Исмаил Бальбек из Симферополя – обладатель Кубка России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет
Опубликовал: КрымPRESS
в Спорт
12:52 09.09.2024
спорт в Крыму 2024-09-09
Симферополец Исмаил Бальбек (спортклуб «Фрегат», тренеры – Сергей Попенков и Евгений Плутицкий) стал победителем XII Кубка России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР А. И. Парфенова. Соревнования 2-5 сентября прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Красная горка» в Бору Нижегородской области.
Исмаилу Бальбеку не нашлось равных в весовой категории до 45 кг. В финале был повержен хабаровчанин Игорь Дышловой.
Наш земляк включен в состав юношеской (до 18 лет) сборной России.
Всего в соревнованиях приняли участие более 500 борцов из 53 регионов страны. Традиционно были разыграны 12 комплектов наград.
источник: «Крымский спорт»
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