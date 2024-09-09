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Исмаил Бальбек из Симферополя – обладатель Кубка России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет
фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым

Исмаил Бальбек из Симферополя – обладатель Кубка России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:52 09.09.2024

Симферополец Исмаил Бальбек (спортклуб «Фрегат», тренеры – Сергей Попенков и Евгений Плутицкий) стал победителем XII Кубка России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР А. И. Парфенова. Соревнования 2-5 сентября прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Красная горка» в Бору Нижегородской области.

Исмаилу Бальбеку не нашлось равных в весовой категории до 45 кг. В финале был повержен хабаровчанин Игорь Дышловой.

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Наш земляк включен в состав юношеской (до 18 лет) сборной России.

Всего в соревнованиях приняли участие более 500 борцов из 53 регионов страны. Традиционно были разыграны 12 комплектов наград.

источник: «Крымский спорт»

 

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