История: в Ялте почтили память жертв трагедии теплохода «Армения»

Это страница нашего героического и трагического прошлого, нашей славной истории. Мы не должны забывать о её трагических страницах, ведь подобное никогда не должно повториться. Сегодня наши сердца наполнены болью, мы склоняем головы в память о погибших, и одновременно — преклоняемся перед подвигом советского народа, сокрушившего врага в Великой Отечественной войне, — цитирует пресс-служба председателя Общественного совета, Почётного гражданина Ялты Людмилу Ковалёву. Каждый год мы собираемся на этом месте, чтобы вспомнить тот страшный день, когда затонул теплоход «Армения», где погибли тысячи ни в чем неповинных людей. Этот день – священный для нас, мы скорбим и помним о погибших и обращаемся к молодому поколению с просьбой всегда помнить об этом, – отмечает заместитель главы администрации Ренард Кутковский.

Долгие годы расположение затонувшего теплохода оставалось неизвестным. Он был обнаружен в 2020-м году в ходе совместной экспедиции Министерства обороны и Центра подводных исследований РГО. Во время одного из погружений на поверхность был поднят судовой колокол с названием судна, благодаря чему было окончательно подтверждено, что найдена именно «Армения». В дальнейшем колокол передали на вечное хранение в Ялтинский историко-литературный музей, а его точная копия установлена на стене часовни Новомученников и Исповедников Российских.

Традиционно на набережной Ялты благочинный Ялтинского церковного округа протоиерей Адам отслужил молебен об упокоении жертв «Армении» и всех погибших в годы войны наших соотечественников, после чего последовала минута молчания.

Безусловно, это ужасная трагедия для всех нас, о которой мы должны помнить. Долг молодежи – знать и помнить историю нашей страны, нашего родного края. Мы помним, – завершая свою речь, сказал заместитель председателя Ялтинского городского совета Евгений Хрычёв.

В завершении участники мероприятия по традиции опустили в море венки и цветы.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта