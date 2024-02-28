IT-тренды: от образования до медицины — интервью с проректором по цифровой трансформации и информационной безопасности ДГТУ Рустамом Махмудовым

IT-тренды — это то что определяет будущее почти всех отраслей хозяйства. Понимание и учёт этих трендов — важнейшая часть государственной политики и стратегии бизнеса в различных сферах, включая образование, медицину и т.д. Мы поговорим сегодня с автором более 150 программных систем, проректором по цифровой трансформации и информационной безопасности Дагестанского Государственного Технического Университета Рустамом Гаджимагомедовичем Махмудовым. Обсудим с ним какие тенденции очевидны уже сегодня и что стоит ожидать далее в IT секторе.

Рустам Гаджимагомедович вы — один из тех кто может рассказать нам о том, какое будущее нас всех ожидает. Предлагаю начать с общих трендов, а далее мы будем углубляться по тематикам.

Какие тренды вы видите, на что стоит обратить внимание в ближайшие 5 лет в области IT?

Сейчас очевидны следующие тренды:

Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML).

Рынок беспилотных технологий для общественного транспорта.

Блокчейн.

Квантовые вычисления.

Интернет вещей (IoT).

Каждое из этих направлений имеет своё ветвление и множество подтем.

ИИ вы выделили первым. Действительно, технология сегодня у всех на слуху и активно внедряется во многие сферы. Расскажите подробнее о том, какое именно применение данной технологии вы видите, в каких отраслях она имеет высокие перспективы?

Наиболее перспективными для внедрения ИИ мне видятся области, где требуется анализ больших объемов данных, например:

В медицине, где ИИ может помочь в диагностике заболеваний, анализе медицинских изображений, синтезе новых лекарств и рекомендации лечения.

Понимая этот тренд, я запустил 3 года назад стартап “ELCRM”, который помогает медицинским центрам улучшать качество обслуживания изо дня в день, автоматизируя деятельность клиники, а рекомендательная система скоро будет обучать самих врачей.

Вы даже не представляете какие нам открылись возможности.

В образовании, где ИИ может помочь в постройке персонализированных образовательных траекторий.

Тут можно использовать когнитивные процессы при обучении как средство интенсификации образовательного процесса.

Цель одной из моей НИР было повышение скорости и качества усвоения информации, увеличение вовлеченности в образовательный процесс. Решение — в создании комплекса уникальных алгоритмов для соединения навыков с контентом, помогающим получить их, и с карьерными возможностями, для которых требуются такие навыки.

В одном из интервью вы разделили профессионалов на 2 категории: аналитики и условно те, кто пишет код. Сохраняется ли сейчас эта тенденция? Какие специалисты будут востребованы? Насколько важна специализация в сфере IT по отраслям (медицина, космос, транспорт, энергетика и т.д.)

Когда мы говорим про кадры в области IT, то тут действительно есть две категории: программисты-аналитики и как вы сказали те, кто пишет код или задействован в задачах поддержки традиционной IT инфраструктуры.

Сейчас нам нужны именно программисты-аналитики, которые способны формализовать задачи, и разработать программное обеспечение, т.е. специалисты глубокого обучения.

Количество специалистов этой категории будет только увеличиваться, т.к в специалистах именно этой категории растет потребность.

Какие стратегические партнерства и связи университет намерен развивать с индустрией, чтобы обеспечить актуальность своих образовательных программ?

Без внешних партнеров трудно будет обеспечить качественную практику во время всего процесса обучения. Поэтому все у кого есть идеи и предложения по IT направлениям, пожалуйста, связывайтесь со мной. Контакты у нас в открытом доступе на сайте.

Когда наши специалисты возвращаются в родной край и помогают молодежи овладеть навыками и прокачаться до уровня Senior, невозможно этому не восхищаться.

Я начал такую же работу еще в 2012 году, открыл “Лабораторию программирования”. Готовил IT специалистов тогда, когда никто этого еще не делал, параллельно преподавал в университете и пытался донести до каждого максимум полезной информации.

До сих пор со слезами на глазах вспоминаю своих учеников. Обучать с нуля, это как вырастить сына. Рад что все они работают в лучших условиях по принципу Барбары Лисков.

Из текущей деятельности, буквально вчера мы начали проект партнерства с краудфандинговой платформой Tooba. Инициировали в технопарке ДГТУ создание площадки для всего ИТ сообщества, для акселерации стартап-проектов, формирования команд. Если все получится, то это будет грандиозный проект.

Для большинства читателей не совсем ясен смысл фразы «Цифровизация образования», можете нам пояснить в чем состоит сама цифровизация?

Сам феномен цифровизации мы все поняли в период пандемии.

До этого мы проходили этапы информатизации и компьютеризации, последние 10 лет точно. Мы брали различные цифровые инструменты: системы электронного документооборота, компьютерную технику, 1С и добавляли в те процессы, которые уже происходят в ВУЗе или школе. Тогда мы называли это автоматизацией.

Помните, в период пандемии мы столкнулись с тем, что педагоги не смогли быстро перестроить свои процессы и у многих были проблемы с взаимодействием со студентами? Тогда же мы поняли, что нельзя эффективно использовать технологии, работая прежними способами.

Педагоги пытались с помощью зума и скайпа проводить уроки, просто перенеся аудиторные занятия в цифровую среду. Мы увидели, что их качество стало много хуже.

Но были педагоги, их было очень и очень мало, которые действительно организовали процессы принципиально по новому. Не просто перенесли аудитории в цифровую среду, а построили процессы в образовании, в управлении, в оценке компетенций сформированных у людей — по-новому.

Цифровизацию в образовательной сфере не заметить трудно. Однако, возникает множество вопросов по качеству онлайн образования. Какие решения существуют в данной области?

В ближайшее время будет меняться система образования в стране. Нам нужна достаточно гибкая система, имеющая специфическую структуру в плане минимизации бюрократии, чтоб очень быстро адаптироваться под нужды страны.

Нужен строгий отбор преподавателей, этапы собеседований, отбор лучших кандидатов, в том числе способных развивать практику осознанности и креативность. Разумеется, эффективным специалистам необходима высокая материальная стимуляция.

Что касается школьного образования нам стоит присмотреться к практикам азиатского региона. По крайней мере, это показывает программа международной оценки учащихся (PISA), в ходе которой оцениваются способности 15-летних детей к чтению, математике и естественным наукам. Там первые в рейтинге Сингапур, Макао, Тайвань, Япония.

Увы, желание оснастить классы цифровыми устройствами (интерактивные доски, планшеты) ни к чему не привело. Бюджет освоен, но повысился ли уровень образования? Я даже не говорю о негативном влиянии этих устройств на мозг.

Во время пандемии все забыли об этих устройствах, и начали пользоваться смартфонами.

Мы уже начали процесс трансформации LMS системы в LXP-платформу, обеспечивающую персонализацию образовательного маршрута. Это когда система понимает, кем хочет и может стать студент и выдает информацию, которая увлекает его еще сильнее.

Какие методы и технологии обучения вы считаете наиболее эффективными для подготовки студентов к работе в динамичной сфере информационных технологий?

Назову 4 аспекта, которые в нынешнее время наиболее эффективны:

Практическая работа с внешними партнерами, обучение на основе проектов. Электронные учебники, как альтернатива лекциям. Командная работа — навыки взаимодействия, опыт синергии. Постройка персонализированных траекторий обучения — персонализированные образовательные решения.

Как университет планирует адаптировать свои программы обучения, чтобы отразить упомянутые тренды и обеспечить студентов необходимыми навыками?

Мы увеличиваем степень взаимодействия с внешними партнерами, технологические ресурсы, количество и качество курсов по искусственному интеллекту, аналитике данных, программированию и другим IT-направлениям.

Для России, во многих отраслях одна из главных задач — повышение производительности труда. Как с этим обстоит дело в IT секторе и как уже IT-решения могут помочь другим отраслям?

Конечно же это использование Agile подходов к разработке программ, автоматизация рутинной и не интеллектуальной деятельности.

Например, в первый же месяц моей работы мы ввели систему проектного менеджмента и систему технической поддержки, что сэкономило массу времени по распределению и контролю выполнения процессов в проектах.

Сейчас в стране очень актуально внедрение IT технологий в медицинскую сферу. Можете ли рассказать нашим читателям подробнее, какие именно новшества актуальны и как они отразятся на врачах, пациентах, чем смогут улучшить медицинское обслуживание?

Большой интерес вызывают рекомендательные системы, которые предлагают врачу предварительные диагнозы на основе ИИ. Алгоритмы машинного обучения для анализа медицинских данных, диагностики заболеваний, создания персонализированных рекомендаций по лечению и профилактике.

Востребованы роботы-ассистенты для проведения хирургических операций, которые снизят риск ошибок и повысят точность манипуляций.

Наконец, блокчейн решения, позволяющие создавать безопасные и надежные системы хранения и передачи медицинских данных.

Каким образом университет планирует поддерживать студенческие проекты и инициативы, связанные с инновациями в сфере IT? И какие направления/отрасли популярны у студентов ДГТУ? Возможно, вы можете рассказать о разработках, которые ведутся или уже применяются?

Мы начали внедрение проекта “стартап как диплом”. Многие студенты уже на последних курсах начинают монетизировать свои проекты, внедряя их в компаниях партнеров.

Сейчас популярны ИИ, ИБ и WEB проекты.

Продолжаем собирать команды, банки проектов, партнеров и наставников, способствовать развитию продуктового программирования, алгоритмического программирования, программирования систем информационной безопасности и робототехники.

Наше интервью прочтут специалисты, главы компаний и другие ЛПР из различных секторов бизнеса. Несомненно, многое, о чём вы сказали — им интересно, и есть вопрос использования, внедрения технологий. Как можно посотрудничать с вами, университетом по затронутым темам?

Бизнес процессы, происходящие в компаниях, схожи с нашими, поэтому наш опыт трансформации применим ко многим. Следите за нами в реальном времени — через сайт, социальные сети.

Университет располагает базой для выполнения проектов любой сложности. Также у меня большой опыт в реализации программных проектов в различных сферах.

Если у вас есть потребность в решении задач касающихся IT кластера, никто лучше нас этого не сделает.

Мы всегда открыты, и сейчас самое время помочь воспитать профессионалов для вашей сферы, запустить прорывные проекты и улучшить качество нашей с вами жизни. Есть идеи, готов обсудить, звоните +79953303040.