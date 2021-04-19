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Италия, Испания и Прибалтика. Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего
фото: Couleur (pixabay.com)

Италия, Испания и Прибалтика. Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:57 19.04.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, открытия сообщения для туристов с какой страной россияне ждут больше всего. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 138 человек.

Больше всего россияне соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об открытии сообщения с Испанией мечтают 16% респондентов. Замыкают тройку самых ожидаемых направлений страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония). О том, что ждут, когда откроются именно они, рассказали 13% респондентов. По 10% опрошенных ждут открытия Чехии и Вьетнама. О том, что Китай начнет принимать российских туристов, мечтают 8% респондентов. Болгарии отдают свои предпочтения 7% опрошенных, Франции и Израилю — по 6%, Великобритании — 3%, — отмечают аналитики сервиса.

Ранее сервис Туту.ру выяснил, где россияне планируют провести отпуск в этом году. Каждый четвёртый россиянин (27%) намерен провести отпуск дома, на даче или в деревне. Ещё 15% в принципе не настроены отдыхать в 2021 году. Те, кто поедут куда-то во время отпуска, отдают предпочтение Крыму. О том, что их заслуженный отдых в 2021 году пройдёт именно там, рассказали 14% респондентов. Каждый десятый россиянин для отпуска в 2021 году выбирает Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют отдохнуть 4% участников опроса. Ещё 8% привлекают другие регионы России. За рубежом планируют отдохнуть 22% опрошенных.

Результаты опроса «Открытия какой страны вы ждете в первую очередь?»

  • 21% — Италия
  • 16% — Испания
  • 13% — Страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония)
  • 10% — Чехия
  • 10% — Вьетнам
  • 8% — Китай
  • 7% — Болгария
  • 6% — Франция
  • 6% — Израиль
  • 3% — Великобритания

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Италия, Испания и Прибалтика. Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего

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