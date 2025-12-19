«Итоги года с Владимиром Путиным»: пенсионерка из Ставропольского края позвонила на линию, чтобы поблагодарить врачей из Евпатории

Пенсионерка Любовь Петровна из Ставропольского края обратилась на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой поблагодарить врачей из Евпаторийской больницы, которые поставили её на ноги во время поездки в Крыму.

Находясь в Крыму, после санатория, женщина попала в больницу с сахарным диабетом. Прошла исследование, лечение и от всей души говорит спасибо медицинскому персоналу и лично врачу Белашевой Светлане Николаевне. Народный фронт приехал в Терапевтическое отделение Евпаторийской городской больницы, чтобы передать это сердечное послание и благодарственные письма за самоотверженный труд, профессионализм и преданность делу всему персоналу и лично терапевту. Светлана Николаевна вместе с Аллой Левиной (заведующим отделением терапии Евпаторийской городской больницы) просто пришли в шок от такой благодарности женщины, — сообщили в пресс-службе Народного фронта в Крыму.

Сама Светлана Николаевна делится, для неё пациенты — родные люди. Она привыкла оказывать помощь еще со времен, когда служила в войсках – в военно-воздушных силах. Для неё все родственники бойцов СВО вообще самые близкие. Она никогда и подумать не могла, что благодарить её будут через обращение к Президенту. Но Любовь Петровну помнит, всегда готова помочь и зовёт на чай, когда она в следующий раз будет в Евпатории.

Два года назад в отделении сделан капремонт. В каждой палате есть все условия для пребывания пациентов, кроме того, полностью адаптированы душ, ванная, туалетная комната.

Такие благодарности всегда были частью «Итогов года с Владимиром Путиным». И наша команда с радостью выполнила эту просьбу, знаем, насколько слова благодарности важны для людей, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 8