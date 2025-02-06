Итоги и новые инициативы: роль нотариата как правозащитного института в поддержке участников СВО

Миллиард рублей в качестве льгот и благотворительной помощи, сотни тысяч бесплатных консультаций, помощь в получении удостоверения ветерана боевых действий — в Общественной палате РФ обсудили текущие меры поддержки и развитие системы правовой помощи участникам СВО и членам их семей, реализуемые нотариатом России. Также на мероприятии говорили об инициативах по внесению изменений в законодательство для решения проблемных аспектов правоприменительной практики.

Круглый стол «Нотариат России на службе Отечеству» состоялся 5 февраля в Москве. Правовую помощь участникам СВО, вклад нотариата и дальнейшие задачи обсуждали сенаторы, депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти, уполномоченный по правам человека в РФ, представители Государственного фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества и Ассоциации ветеранов СВО, члены Общественной палаты РФ и нотариального сообщества.

В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие и севастопольцы:

президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович ,

, начальник Управления Минюста России по Севастополю Наталья Черненкова ,

, начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры и нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления Минюста России по Севастополю Диляра Грошева ,

, заместитель председателя Комитета по законодательству и поддержки участников СВО Законодательного собрания города Севастополя, нотариус Наталья Кирюхина ,

, заместитель руководителя по правовым вопросам Филиала Фонда «Защитники Отечества» по Севастополю Оксана Алексеева.

Нотариусы там, где они нужны

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что на данный момент правовой каркас социальной поддержки участников СВО и членов их семей составляют более 120 законов. «Активная поддержка тех, кто защищает Родину, — дело государственной важности», — сказала омбудсмен и подчеркнула большой вклад нотариата в это дело.

Нотариусы играют сегодня огромную роль. Нельзя не отметить существенные льготы и преференции, предоставленные нотариальным сообществом для участников СВО и членов их семей. Данная мера поддержки реализуется исключительно за счет средств нотариата, — отметила Татьяна Москалькова.

Президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик сообщил, что общая сумма льгот нотариата для беженцев, участников СВО и членов их семей с учетом собранной материальной помощи уже приближается к 1 млрд рублей.

Федеральная нотариальная палата с первых дней СВО и на каждом ее этапе по своей инициативе принимала решения о мерах поддержки. Прежде всего, это предоставление льгот на оплату совершения нотариальных действий для различных категорий граждан и военнослужащих. При этом список получателей льгот по инициативе нотариата постоянно расширялся.

В сентябре прошлого года Федеральная нотариальная палата приняла решение распространить льготы на совершение социально значимых нотариальных действий на всех участников СВО, а также членов их семей, наследников, иностранных граждан, желающих вступить в ряды военнослужащих, а также сотрудников содействующих организаций. Такие льготы начали предоставляться нотариусами по всей стране. В конце января Министерством юстиции был принят соответствующий приказ, который закрепил эти льготы на нормативном уровне.

Важно отметить, что нотариус предоставляет правовые гарантии, в том числе несет полную имущественную ответственность за результат, даже если делает свою работу бесплатно или за минимальную плату. Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева отметила, что «нотариат позволяет обеспечить защиту прав и интересов граждан, способствует стабильности гражданского оборота».

Приоритетной задачей ФНП является тесное взаимодействие с государственными и общественными организациями, чтобы оперативно и эффективно усиливать меры поддержки для участников СВО. Так, в мае 2023 года ФНП заключила соглашение о сотрудничестве с Государственным фондом «Защитники Отечества», а в июне 2024 года подписала соглашение о сотрудничестве с Комитетом семей воинов Отечества.

Исполнительный директор Госфонда «Защитники Отечества» Юрий Хабров поблагодарил Федеральную нотариальную палату и весь российский нотариат за отзывчивость и активную работу в направлении помощи участникам СВО и их семьям: «Ваш вклад, действительно, трудно переоценить».

Только за первое полугодие 2024 года нотариальными палатами регионов совместно с филиалами Госфонда «Защитники Отечества» было проведено более 620 мероприятий.

Уверены, что наше взаимодействие будет только расширяться, — сказал Юрий Хабров.

По его словам, более 170 тысяч правовых вопросов, поступивших в организацию от участников СВО, уже решены, в том числе благодаря тесному взаимодействию с представителями нотариата.

Предоставление бесплатной правовой помощи участникам СВО и их семьям по всей стране — крайне важный элемент профессионального вклада нотариата в поддержку участников СВО.

Это более 290 тысяч консультаций для бойцов и их семей только за неполный 2024 год. Сегодня получить квалифицированную помощь нотариуса можно в любом субъекте РФ, включая воссоединенные территории, — рассказал глава ФНП.

Со стороны Минюста РФ в мероприятии участвовал заместитель директора Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Антон Бенов. Помимо прочего, он подчеркнул значимость предоставления нотариусами бесплатной юридической помощи участникам СВО и их семьям.

Член Правления Федеральной нотариальной палаты, президент Нотариальной палаты Красноярского края Светлана Зылевич отметила, что первостепенная задача — чтобы ни один участник СВО или близкий человек участника СВО не оказался без помощи:

Нотариусы консультируют граждан на базе филиалов Госфонда „Защитники Отечества“, Общественной палаты РФ, нотариальных палат субъектов, в пунктах сбора, учебных центрах, госпиталях и на других площадках. Мы там, где в нас нуждаются.

Помимо помощи по профессиональной части нотариусы страны активно включились в организованную работу по сбору средств, закупке снаряжения и гуманитарных грузов, лекарств, волонтерской работы, помощи в госпиталях и на других важных направлениях.

Я очень благодарен всем нашим коллегам нотариусам, всем региональным нотариальным палатам, которые на уровне субъектов Российской Федерации неустанно ведут такую важную и ответственную работу. Это не только оказание юридической помощи, но также и добровольная материальная и волонтерская поддержка нашей армии, участников СВО, их семей. Все наши коллеги чутко реагируют на потребности в такой помощи, — сказал Константин Корсик.

Руководитель правовой службы КСВО, зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Терновцов отдельно подчеркнул важный вклад в общую помощь нотариусов из Курской и соседних с ней областей.

Так, после вторжения ВСУ Курская областная нотариальная палата снизила размер регионального тарифа для вынужденных переселенцев до одного рубля. То же самое сделали и нотариальные палаты других регионов, куда в том числе прибывали куряне. Общая сумма льгот, предоставленных курскими нотариусами жителям приграничья, составила более 13,2 млн рублей.

Отдельной темой стал новый порядок подтверждения участия в СВО бойцов содействующих организаций, у которых нет других правовых оснований для получения удостоверения ветерана боевых действий. Теперь с этим помогают нотариусы. Они удостоверяют подпись на заявлении очевидца — ветерана СВО, который может подтвердить участие человека в боевых действиях.

Это очень важно, так как на основании этих документов Министерство обороны России принимает решения о выдаче удостоверений ветерана боевых действий, по которым предоставляются меры социальной поддержки, — рассказал Юрий Хабров.

Сотрудники содействующих организаций также освобождены от уплаты регионального нотариального тарифа. Для удостоверения подписи очевидца им необходимо заплатить только федеральный тариф в размере ста рублей.

Законодательные инициативы

Участники круглого стола отметили ряд вопросов, возникающих в правоприменительной практике, которые требуют изменений в действующем законодательстве. Среди них — внесенный на рассмотрение ГД законопроект, предусматривающий возможность внесудебного восстановления срока принятия наследства наследниками погибших участников СВО.

Встречаются случаи, когда документы, извещающие о смерти, приходят с опозданием. Это приводит к пропуску наследниками сроков принятия наследства. Изменения в законодательстве позволят близким погибших участников СВО вступить в наследство без обращения в суд. Для этого необходимо будет обратиться к нотариусу в течение шести месяцев после получения свидетельства о смерти, — сказал заместитель председателя Комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что следует обратить особое внимание на такую категорию граждан, как семьи военнослужащих, попавших в плен и без вести пропавших: «В этом сегменте, мне кажется, есть еще большой резерв для того, чтобы поработать». Спикер также обратила внимание на возможность закрепления в законодательстве устной формы завещаний. Такой инструмент мог бы быть особенно актуален для бойцов, попавших в плен, отметила омбудсмен.

Светлана Зылевич при этом напомнила, что в правовом поле существует формат завещания, составленного в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей. Такой вариант предусмотрен законом в чрезвычайных обстоятельствах.

Ряд предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования озвучил и Александр Терновцов. В частности, предложение по совершенствованию механизма доступа нотариусов в войсковые части для совершения нотариальных действий в отношении участников СВО.

Также в ходе мероприятия прозвучало предложение рассмотреть вопрос о возможности прекращения действия доверенности на основании справки об обстоятельствах исчезновения гражданина, выдаваемой Министерством обороны Российской Федерации, до признания участника СВО в установленном законом порядке безвестно отсутствующим.

Напомним, действие доверенности прекращается вследствие признания гражданина безвестно отсутствующим. Возникают случаи, когда представители по доверенности, выданной участником СВО, злоупотребляют своими полномочиями. Осуществляют действия, зная, что командир воинской части уже издал приказ о признании доверителя пропавшим без вести.

Заходила речь и о поручении Президента РФ внести в законодательство изменения, позволяющие вдовам участников СВО использовать транспортные средства в период до принятия наследства. Обсуждается возможность, чтобы в случае, если транспортное средство находилось в личной собственности погибшего участника СВО, нотариус мог выдать пережившей супруге, например, свидетельство о праве временного пользования ТС.

Дмитрий Вяткин отметил, что этот вопрос необходимо проработать с МВД и страховщиками:

Также нужно продумать механизм на тот случай, если есть спор между пользователем авто и наследниками.

А Светлана Зылевич уточнила, что если автомобиль являлся совместной собственностью супругов, то вдова может пользоваться им без ограничений.

Другими темами дискуссии стали: сотрудничество нотариальных палат субъектов РФ с региональными филиалами Комитета семей воинов Отечества, обеспечение единства правоприменительной практики в ходе оказания юридической помощи военнослужащим, всесторонняя информационная поддержка бойцов, распространение наглядных материалов о положенных им льготах и иных мерах поддержки.

В обсуждении приняли участие также первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Руслан Смашнев и другие.

Также в рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральной нотариальной палатой и Ассоциацией ветеранов СВО.

Такое взаимодействие помогает получить объективную обратную связь, чтобы выработать экспертные предложения для необходимых решений в части корректировки нормативно- правовой базы, как того требует реальная ситуация, — отметил глава ФНП. Нотариусы — это юристы высокого класса. Уверен, соглашение придаст дополнительный импульс нашему взаимодействию, — отметил исполнительный директор Ассоциации Ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

В рамках круглого стола президент Нотариальной палаты Воронежской области Анна Чугунова и президент Нотариальной палаты Новосибирской области Надежда Афанасьева были награждены благодарностями Госфонда «Защитники Отечества». Президент Белгородской областной нотариальной палаты Ирина Суязова была отмечена медалью Министерства обороны России.

По итогам круглого стола «Нотариат на службе Отечества» будет составлена резолюция с включением законодательных инициатив по совершенствованию системы поддержки участников СВО и членов их семей.

источник: Нотариальная палата города Севастополя