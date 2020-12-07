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Итоги II тура IV Севастопольского конкурса «Профессиональный юрист» в гражданско-правовой номинации

Итоги II тура IV Севастопольского конкурса «Профессиональный юрист» в гражданско-правовой номинации

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:21 07.12.2020

1 декабря компания «Ваш Консультант» в дистанционном формате провела II тур IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» в гражданско-правовой номинации.

Соревнования проводились в очно-заочном формате: после подготовки участники защищали свои конкурсные работы перед членами жюри дистанционно на платформе Webinar.ru, — отмечают в Нотариальной палате города Севастополя.

После подсчёта баллов, полученных участниками за выполнения конкурсных заданий, стали известны имена победителей II тура в гражданско-правовой номинации.

Финалистами конкурса стали:

  • Левицкий Петр Николаевич;
  • Нефёдова Юлия Андреевна;
  • Моцная Юлия Николаевна.

Финал IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» в гражданско-правовой номинации пройдёт 15 декабря.

Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный юрист» проводится уже в четвертый раз. В этом году участниками конкурса стали свыше 150 человек, среди которых – нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты старших курсов.

Информация об условиях конкурса и итоги публикуются в газете «Консультант Таврический» и на официальном сайте компании «Ваш Консультант» – vashkons.ru.

Итоги II тура IV Севастопольского конкурса «Профессиональный юрист» в гражданско-правовой номинации

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