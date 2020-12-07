Итоги II тура IV Севастопольского конкурса «Профессиональный юрист» в гражданско-правовой номинации

1 декабря компания «Ваш Консультант» в дистанционном формате провела II тур IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» в гражданско-правовой номинации.

Соревнования проводились в очно-заочном формате: после подготовки участники защищали свои конкурсные работы перед членами жюри дистанционно на платформе Webinar.ru, — отмечают в Нотариальной палате города Севастополя.

После подсчёта баллов, полученных участниками за выполнения конкурсных заданий, стали известны имена победителей II тура в гражданско-правовой номинации.

Финалистами конкурса стали:

Левицкий Петр Николаевич;

Нефёдова Юлия Андреевна;

Моцная Юлия Николаевна.

Финал IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» в гражданско-правовой номинации пройдёт 15 декабря.

Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный юрист» проводится уже в четвертый раз. В этом году участниками конкурса стали свыше 150 человек, среди которых – нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты старших курсов.

Информация об условиях конкурса и итоги публикуются в газете «Консультант Таврический» и на официальном сайте компании «Ваш Консультант» – vashkons.ru.