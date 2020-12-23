Итоги IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» подведены

22 декабря 2020 года в офисе компании «Ваш Консультант» состоялась церемония оглашения результатов и награждения победителей IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист». К сожалению, ограничения на проведение массовых мероприятий внесли коррективы в торжественное награждение: члены жюри поздравили победителей и призёров конкурса дистанционно.

Финалистами конкурса стали 9 участников, среди которых были как практикующие юристы, так и студенты старших курсов профильных специальностей. Конкурсанты состязались в трёх номинациях – гражданскоправовой, государственно-правовой и уголовно-правовой, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.

В каждой номинации работал отдельный состав жюри. Возглавил комиссию заместитель председателя Севастопольского городского суда Владимир Ильич Решетняк.

I тур конкурса проходил в заочном формате, II тур и финал – в очнозаочном: после подготовки в офисе компании «Ваш Консультант» участники защищали свои конкурсные работы перед членами жюри дистанционно на платформе Webinar.ru.

Для каждой номинации в очно-заочном формате был выделен отдельный день. Все соревнования прошли с соблюдением санитарноэпидемиологических норм.

В 2020 году формат проведения конкурса позволил также принять участие юристам с других регионов России. Так победителем в уголовноправовой номинации стала практикующий адвокат из Санкт-Петербурга.

Победителями конкурса стали:

В государственно-правовой номинации:

Каранда Алексей Викторович − обладатель диплома II степени.

Болтова Татьяна Васильевна − обладатель диплома III степени.

Шевченко Елена Николаевна – лауреат конкурса.

В гражданско-правовой номинации:

Левицкий Петр Николаевич – победитель и обладатель диплома I степени.

Моцная Юлия Николаевна − обладатель диплома II степени.

Нефёдова Юлия Андреевна − обладатель диплома III степени.

В уголовно-правовой номинации:

Морковкина Мария Сергеевна – победитель и обладатель диплома I степени.

Кириченко Тимур Александрович и Говалло Артём Сергеевич − обладатели дипломов II степени.

Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный юрист» проводится уже в четвертый раз. В этом году участниками конкурса стали 158 человек, среди которых – нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты старших курсов.

Информация об условиях конкурса и итоги публикуются в газете «Консультант Таврический» и на официальном сайте компании «Ваш Консультант».

фото: Нотариальная палата Севастополя