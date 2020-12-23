Итоги IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» подведены

22 декабря 2020 года в офисе компании «Ваш Консультант» состоялась церемония оглашения результатов и награждения победителей IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист». К сожалению, ограничения на проведение массовых мероприятий внесли коррективы в торжественное награждение: члены жюри поздравили победителей и призёров конкурса дистанционно.
Финалистами конкурса стали 9 участников, среди которых были как практикующие юристы, так и студенты старших курсов профильных специальностей. Конкурсанты состязались в трёх номинациях – гражданскоправовой, государственно-правовой и уголовно-правовой, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.
В каждой номинации работал отдельный состав жюри. Возглавил комиссию заместитель председателя Севастопольского городского суда Владимир Ильич Решетняк.
I тур конкурса проходил в заочном формате, II тур и финал – в очнозаочном: после подготовки в офисе компании «Ваш Консультант» участники защищали свои конкурсные работы перед членами жюри дистанционно на платформе Webinar.ru.
Для каждой номинации в очно-заочном формате был выделен отдельный день. Все соревнования прошли с соблюдением санитарноэпидемиологических норм.
В 2020 году формат проведения конкурса позволил также принять участие юристам с других регионов России. Так победителем в уголовноправовой номинации стала практикующий адвокат из Санкт-Петербурга.
Победителями конкурса стали:
В государственно-правовой номинации:
- Каранда Алексей Викторович − обладатель диплома II степени.
- Болтова Татьяна Васильевна − обладатель диплома III степени.
- Шевченко Елена Николаевна – лауреат конкурса.
В гражданско-правовой номинации:
- Левицкий Петр Николаевич – победитель и обладатель диплома I степени.
- Моцная Юлия Николаевна − обладатель диплома II степени.
- Нефёдова Юлия Андреевна − обладатель диплома III степени.
В уголовно-правовой номинации:
- Морковкина Мария Сергеевна – победитель и обладатель диплома I степени.
- Кириченко Тимур Александрович и Говалло Артём Сергеевич − обладатели дипломов II степени.
Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный юрист» проводится уже в четвертый раз. В этом году участниками конкурса стали 158 человек, среди которых – нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты старших курсов.
Информация об условиях конкурса и итоги публикуются в газете «Консультант Таврический» и на официальном сайте компании
фото:
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..