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Итоги IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» подведены

Итоги IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» подведены

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:07 23.12.2020

22 декабря 2020 года в офисе компании «Ваш Консультант» состоялась церемония оглашения результатов и награждения победителей IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист». К сожалению, ограничения на проведение массовых мероприятий внесли коррективы в торжественное награждение: члены жюри поздравили победителей и призёров конкурса дистанционно.

Финалистами конкурса стали 9 участников, среди которых были как практикующие юристы, так и студенты старших курсов профильных специальностей. Конкурсанты состязались в трёх номинациях – гражданскоправовой, государственно-правовой и уголовно-правовой, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.

В каждой номинации работал отдельный состав жюри. Возглавил комиссию заместитель председателя Севастопольского городского суда Владимир Ильич Решетняк.

I тур конкурса проходил в заочном формате, II тур и финал – в очнозаочном: после подготовки в офисе компании «Ваш Консультант» участники защищали свои конкурсные работы перед членами жюри дистанционно на платформе Webinar.ru.

Для каждой номинации в очно-заочном формате был выделен отдельный день. Все соревнования прошли с соблюдением санитарноэпидемиологических норм.

В 2020 году формат проведения конкурса позволил также принять участие юристам с других регионов России. Так победителем в уголовноправовой номинации стала практикующий адвокат из Санкт-Петербурга.

Победителями конкурса стали:

В государственно-правовой номинации:

  • Каранда Алексей Викторович − обладатель диплома II степени.
  • Болтова Татьяна Васильевна − обладатель диплома III степени.
  • Шевченко Елена Николаевна – лауреат конкурса.

В гражданско-правовой номинации:

  • Левицкий Петр Николаевич – победитель и обладатель диплома I степени.
  • Моцная Юлия Николаевна − обладатель диплома II степени.
  • Нефёдова Юлия Андреевна − обладатель диплома III степени.

В уголовно-правовой номинации:

  • Морковкина Мария Сергеевна – победитель и обладатель диплома I степени.
  • Кириченко Тимур Александрович и Говалло Артём Сергеевич − обладатели дипломов II степени.

Итоги IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» подведены Итоги IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» подведены Итоги IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» подведены Итоги IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» подведены Итоги IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» подведены Итоги IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» подведены Итоги IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» подведены Итоги IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» подведены

Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный юрист» проводится уже в четвертый раз. В этом году участниками конкурса стали 158 человек, среди которых – нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты старших курсов.

Информация об условиях конкурса и итоги публикуются в газете «Консультант Таврический» и на официальном сайте компании «Ваш Консультант».

фото: Нотариальная палата Севастополя

Итоги IV Севастопольского регионального конкурса «Профессиональный юрист» подведены

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