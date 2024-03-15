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Итоги конкурса на разработку эскиза медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков»

Итоги конкурса на разработку эскиза медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:22 15.03.2024

В Севастополе подвели итоги конкурса на разработку эскиза медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков». В нём приняли участие 86 жителей города, самому старшему конкурсанту – 78 лет, самой младшей – 9 лет. Комиссия рассмотрела 100 эскизов.

Победителями, разделившими первое место, стали преподаватель Севастопольской детской школы искусств Марина Воронежская и фотограф Севастопольской телерадиокомпании Анна Садовникова. На аверсе обох эскизов медали изображён фрагмент диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.», место ключевого сражения, где советские воины проявили невероятное мужество и героизм. На реверсе будет размещён Вечный огонь – символ памяти и гордости за подвиги наших предков, а также слова «помним», «гордимся».

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Итоги конкурса на разработку эскиза медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков» Итоги конкурса на разработку эскиза медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков» Итоги конкурса на разработку эскиза медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков»

Определены и лучшие детские работы. Комиссией отмечены эскизы трёх юных участников:

  • ученика Севастопольской детской художественной школы Глеба Барвинок, 14 лет;
  • ученицы Севастопольской детской художественной школы Софии Остапенко, 11 лет;
  • воспитанника Севастопольского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» Вячеслава Шарова, 15 лет.

Медаль в дальнейшем будет вручена гражданам, награждённым медалью «За оборону Севастополя» и знаком «Житель осаждённого Севастополя».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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