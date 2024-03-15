В Севастополе подвели итоги конкурса на разработку эскиза медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков». В нём приняли участие 86 жителей города, самому старшему конкурсанту – 78 лет, самой младшей – 9 лет. Комиссия рассмотрела 100 эскизов.

Победителями, разделившими первое место, стали преподаватель Севастопольской детской школы искусств Марина Воронежская и фотограф Севастопольской телерадиокомпании Анна Садовникова. На аверсе обох эскизов медали изображён фрагмент диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.», место ключевого сражения, где советские воины проявили невероятное мужество и героизм. На реверсе будет размещён Вечный огонь – символ памяти и гордости за подвиги наших предков, а также слова «помним», «гордимся».

Определены и лучшие детские работы. Комиссией отмечены эскизы трёх юных участников:

ученика Севастопольской детской художественной школы Глеба Барвинок, 14 лет;

ученицы Севастопольской детской художественной школы Софии Остапенко, 11 лет;

воспитанника Севастопольского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» Вячеслава Шарова, 15 лет.

Медаль в дальнейшем будет вручена гражданам, награждённым медалью «За оборону Севастополя» и знаком «Житель осаждённого Севастополя».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя