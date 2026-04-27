Итоги массированной атаки ВСУ на Севастополь в выходные - повреждены почти 200 домов
фото: © Telegram Михаил Развожаев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:01 27.04.2026

В ночь на воскресенье ВСУ совершили один из самых массированных налётов на Севастополь. Была уничтожена 71 воздушная цель. Погиб один человек, четверо были ранены. Итоги атаки подводят до сих пор:

Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы. Еще 79 частных домовладений получили повреждения, также пострадали фасады, крыши и окна, — цитирует РИА Новости директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского.

Кроме того, повреждены около ста машин.

Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к ста, — сказал Краснокутский.

источник: РИА Новости Крым 

