Итоги массированной атаки ВСУ на Севастополь в выходные — повреждены почти 200 домов

В ночь на воскресенье ВСУ совершили один из самых массированных налётов на Севастополь. Была уничтожена 71 воздушная цель. Погиб один человек, четверо были ранены. Итоги атаки подводят до сих пор:
Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы. Еще 79 частных домовладений получили повреждения, также пострадали фасады, крыши и окна, — цитирует РИА Новости директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского.
Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к ста, — сказал Краснокутский.
