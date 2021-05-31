Итоги предварительного голосования «Единой России» по выборам кандидатов в депутаты Госдумы от Крыма

В Крыму подвели итоги предварительного голосования по выборам кандидатов в депутаты Госдумы. Всего (с учетом результатов электронного голосования) проголосовало более 300 тысяч крымчан. Как отметил глава крымских единороссов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, это рекордный результат для предварительного голосования.

В десятку лидеров предварительного голосования по партийным спискам вошли:

— депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет,

— заместитель председателя Совета министров РК — постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов,

— заместитель председателя Госсовета РК Владимир Бобков,

— депутат Госдумы РФ Андрей Козенко,

— депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев,

— председатель Комитета Госсовета РК по вопросам здравоохранения Анна Рубель,

— руководитель Крымского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко,

— руководитель Крымского отделения «Молодой гвардии Единой России» Алексей Зинченко,

— депутат Госсовета РК Наталья Яцышина,

— депутат Джанкойского горсовета Сергей Ильченко.

Победителями предварительного голосования по одномандантным избирательным округам стали:

— председатель Комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк (округ №19),

— депутат Госдумы РФ Константин Бахарев (округ №20),

— заместитель председателя Совета министров РК Евгений Кабанов (округ №21).

Все перечисленные имена знакомы крымчанам, все победители – опытные политики, известные общественные деятели, настоящие профессионалы, люди, которые на деле доказали свою способность и свое умение работать на благо Крыма, – сказал Владимир Константинов.

Напомним, ранее Крымский региональный оргкомитет по предварительному голосованию рассмотрел заявление депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской о снятии с голосования её кандидатуры. Решением оргкомитета регистрация Натальи Поклонской на праймериз аннулирована.