Итоги работы за год и ключевые задачи обсудили на Собрании представителей нотариальных палат регионов

Результаты деятельности российского нотариата за истекший год, актуальные законодательные новеллы, а также дальнейшие планы по развитию института нотариата обсудили на ежегодном Собрании представителей нотариальных палат субъектов РФ, которое состоялось в Москве 26 апреля 2024 года.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Татьяна Николаевна выразила благодарность нотариальному сообществу, отметив, что его представители являются высокопрофессиональными людьми, которые всегда находят решения для эффективной защиты прав и свобод человека.

Я выступаю за то, чтобы нотариально оформляемые юридические факты и сделки присутствовали в более широком масштабе. Потому что в случае споров в суде нотариальный документ имеет большую юридическую силу и работает на человека, — отметила Татьяна Москалькова, подчеркнув также значимость соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в РФ и ФНП, которое было заключено шесть лет назад.

Большой вклад нотариусов в укрепление юридической основы гражданского оборота отметили и в Министерстве юстиции РФ.

Отечественный нотариат является одной из ключевых частей системы оказания юридической помощи в РФ. Предоставляя квалифицированные нотариальные консультации и помогая совершать юридически значимые действия, нотариусы обеспечивают защиту законных интересов граждан и предпринимателей, способствуют развитию экономических и имущественных отношений, — говорится в обращении Министра юстиции РФ Константина Чуйченко, которое в рамках Собрания зачитала начальник отдела по вопросам нотариата Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста РФ Анна Коршунова.

Доклад о результатах работы нотариата по итогам года, а также о деятельности президента и правления Федеральной нотариальной палаты в 2023 году представил глава ФНП Константин Корсик.

Одним из ключевых и социально значимых направлений работы нотариата России в 2023 году, как и годом ранее, стала поддержка участников СВО и членов их семей, мобилизованных граждан и вынужденных переселенцев. Это, прежде всего, предоставление нотариусами льгот указанным категориям граждан. Также Константин Корсик отметил активное сотрудничество нотариальных палат субъектов РФ с филиалами Государственного фонда «Защитники Отечества», сбор средств и гуманитарной помощи для военнослужащих, непосредственное участие нотариусов в формировании и доставке грузов в зону СВО, активное участие в мероприятиях, проводимых органами власти и местного самоуправления и др.

Я выражаю благодарность нотариальным палатам за высокую гражданскую позицию в такой системной работе, сплоченность и единство, участие членов нотариального сообщества, — подчеркнул в своем выступлении глава российского нотариата.

Также в 2023 году в тесном взаимодействии с Минюстом РФ продолжилась интенсивная работа по интеграции нотариатов новых субъектов РФ в российскую правовую систему.

Говоря о ключевых законодательных изменениях в сфере нотариата в 2023 году, Константин Корсик отметил решение вопроса с организацией нотариальных архивов, наделение нотариусов полномочием по предоставлению персональных сведений из ЕГРН и, конечно, вступление в силу новой тарифной системы нотариата.

Мы видим ее сбалансированность и эффективность как в части обеспечения доступности нотариальных действий, так и в части обеспечения самофинансирования нотариата, — отметил глава ФНП.

В части развития масштабного проекта «электронного нотариата», которому этим летом исполняется 10 лет, важными новшествами по итогам года стали в том числе: введение в нотариальную практику единого формата машиночитаемой доверенности на базе совместной технологии ФНС и ФНП, реализация сервиса по получению информации из МВД по паспортам заявителей, расширение перечня удаленных нотариальных действий, интеграция ЕИС нотариата с системой Росреестра в новых субъектах РФ, а также закрепление за ЕИС нотариата статуса официального хранилища нотариальных электронных документов. Значимым событием стал и запуск сервиса записи к нотариусу через портал Госуслуг, который уже показал востребованность у населения.

При этом законодательство в сфере нотариата продолжает активно развиваться. Об этом свидетельствует целый ряд инициатив, которые находятся на стадии рассмотрения и которые направлены на расширение компетенции нотариуса и повышение эффективности его работы. Так, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, устанавливающий обязательную нотариальную форму договоров дарения недвижимости между лицами, не являющимися близкими родственниками. В отношении корпоративной сферы следует отметить законопроект, позволяющий проводить общие собрания участников АО и ООО и нотариально удостоверять принятые там решения полностью в онлайн-формате. Ряд проектов, которые на сегодняшний день находятся на рассмотрении законодателя, касаются совершенствования взаимодействия нотариата с различными ведомствами и структурами в электронном формате: Росреестром, органами ЗАГС, бюро кредитных историй и др.

Актуальным и социально значимым является законопроект, позволяющий наследникам участников СВО принять наследство по истечении установленного законом срока по уважительной причине, без обращения в суд. Такая инициатива будет иметь позитивный эффект и с точки зрения разгрузки судебных органов. Этой же задаче отвечает, в том числе, идея по расширению сферы применения исполнительной надписи нотариуса. О проблеме загруженности судов на этой неделе говорил и Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с председателем Верховного Суда РФ Ириной Подносовой. В экспертных кругах также неоднократно отмечалось, что судьи завалены так называемыми бесспорными делами, которые можно передать, в том числе, нотариату.

Кроме того, положительную оценку экспертов неоднократно получала инициатива по введению обязательной нотариальной формы для решений о смене генерального директора общества. Законопроект, закрепляющий за нотариусом полномочия по проверке оснований для такого решения, готов к внесению в Госдуму. Еще одной актуальной инициативой является закрепление за нотариусами функций медиатора, в частности — в сфере ведения наследственных дел.

В рамках Собрания были также утверждены отчет президента и правления Федеральной нотариальной палаты, отчеты о выполнении Программы социальной поддержки ФНП и Программы поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях и др. Также был принят ряд организационных решений по вопросам деятельности ФНП.

Завершающей частью мероприятия стала церемония награждения. Медалью Юрия Иутина «За безупречное служение и верность профессии» награжден президент Костромской областной нотариальной палаты Николай Мельников. Нагрудным знаком «За заслуги перед нотариатом» награждены президент Нотариальной палаты Новосибирской области Надежда Афанасьева и президент Нотариальной палаты Вологодской области Эльвира Сергеева.

Почетной грамотой ФНП по результатам комплексной проверки организации деятельности отмечена Нотариальная палата Пермского края. Президент палаты Ольга Мокрушина отмечена нагрудным знаком «За заслуги перед нотариатом», а ее экс-президент Надежда Пьянкова награждена медалью Юрия Иутина «За безупречное служение и верность профессии» за личный вклад в развитие нотариата Пермского края.

Почетной грамотой ФНП по результатам комплексной проверки организации деятельности отмечена Нотариальная палата Республики Саха (Якутия). Президент палаты Туяна Трофимова отмечена нагрудным знаком «За заслуги перед нотариатом».

Почетной грамотой ФНП по результатам комплексной проверки организации деятельности отмечены: Нотариальная палата Воронежской области и ее президент Анна Чугунова за личный вклад в развитие нотариата региона, Нотариальная палата Санкт-Петербурга и ее президент Мария Терехова за личный вклад в развитие нотариата региона.

Почетной грамотой ФНП по результатам комплексной проверки организации деятельности отмечена Нотариальная палата Чувашской Республики. Президент палаты Елизавета Соколова награждена медалью Юрия Иутина «За безупречное служение и верность профессии» за большой вклад в развитие нотариата региона.

Медаль «За многолетний добросовестный труд в нотариате» 1 степени была вручена президенту Новгородской областной нотариальной палаты Елене Васильевой. Медалью «За многолетний добросовестный труд в нотариате» 2 степени отмечены президент Нотариальной палаты Республики Башкортостан Ирина Сухова и президент Нотариальной палаты Республики Коми Галина Малышева. Медалью «За многолетний добросовестный труд в нотариате» 3 степени удостоены президент Челябинской областной нотариальной палаты Наталья Кузьмина и президент Калужской областной нотариальной палаты Светлана Жанжарова.

источник: Федеральная нотариальная палата