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Итоги социально-экономического развития Республики за 1 квартал 2024 года
фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

Итоги социально-экономического развития Республики Крым за 1 квартал 2024 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 24.05.2024

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико подвела основные итоги социально-экономического развития Республики Крым за 1 квартал 2024 года на коллегии Министерства экономического развития Республики Крым.

Влияние санкционных ограничений и факторов, связанных с проведением СВО, для экономики республики максимально нивелированы. Принятые антикризисные меры, в том числе на федеральном уровне, обеспечивают устойчивое развитие Республики Крым. По ее словам, свидетельством тому являются данные анализа социально-экономического развития. К примеру, оборот организаций увеличился на 13,2% и составил почти 250 млрд руб., налоговые и неналоговые поступления в бюджет выросли на 32,2% до 24 млрд руб.  В промышленности объем производства увеличился на 6,5%, всего отгружено продукции на 56,5 млрд руб., что на 13,9% превышает показатели 2023 года, — отмечают в пресс-службе Минэкономразвития РК. 

Выросли показатели работы транспортной отрасли. Объем перевезенных грузов автомобильным транспортом увеличился в 1,4 раза, пассажирооборот — на 13,2%.

Перевозки пассажиров ж/д транспортом выросли на 12%, в том числе в дальнем следовании – почти на 21%. Повышение транспортной доступности региона обеспечило увеличение турпотока. Количество организованных отдыхающих выросло на 34,2%. Всего в республике за 1 квартал отдохнуло 521,4 тыс. человек, что на 6,6% больше показателей прошлого года. При этом 6% туристов прибыло в Крым по сухопутному пути через новые территории. В 2023 году их доля составляла лишь 1%.

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Благодаря господдержке агропромышленного комплекса, которая в 2024 году составит 2,7 млрд руб., производство молока в сельхозорганизациях в 1 квартале увеличено почти на 2%, яиц — на 12%.

Рост производства обеспечил рекордно низкий уровень инфляции. По итогам 1 квартала цены выросли на 1% — это 3 место по РФ. При этом продовольственные товары подорожали лишь на 0,3% — это второй результат среди субъектов РФ, непродовольственные товары — на 1%, услуги – на 2,7%, — отметила вице-премьер.

Ирина Кивико также отметила восстановление потребительского спроса.

Оборот розничной торговли вырос на 9,9%. Этому способствовал рост заработной платы на 13,7% (за январь-февраль 2024 года её размер составил 47 474 руб.). В реальном выражении оплата труда выросла на 5,9%. Положительная динамика фиксируется и на рынке труда. Уровень безработицы в среднем за последние три месяца составил 3,4% — это на 0,6 п.п. меньше, чем год назад, — цитирует пресс-служба вице-премьера. 

Количество актуальных вакансий в 4 раза превысило численность безработных – на рынке труда зафиксировано почти 20 тыс. предложений.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК

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