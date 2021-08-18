Итоги встречи Игоря Манылова и Михаила Развожаева: Главгосэкспертиза настроена на сотрудничество по объектам Севастополя

В ходе рабочей встречи начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили совместную работу по оптимизации инвестиционно-строительного процесса в регионе.

Севастополь как и весь Крымский полуостров сегодня активно развивается по многим направлениям, в том числе реализуется его туристический потенциал, здесь строятся новые культурно-образовательные, спортивные и медицинские объекты, обновляются инженерные сети и коммуникации. Все это требует контроля и поддержки, в том числе на федеральном уровне. Главгосэкспертиза настроена на продуктивное сотрудничество с регионом с целью выработки единого комплексного подхода к решению наших общих задач, — цитирует пресс-служба ведомства Игоря Манылова.

Ранее начальник и эксперты Главгосэкспертизы России посетили строительные участки подконтрольных объектов в Севастополе – КОС «Южные», больницы скорой медицинской помощи, объектов культурного кластера. Также на площадке Крымского филиала Главгосэкспертизы России состоялось региональное совещание по теме взаимодействия с органами государственной власти Республики Крым и города Севастополь. В ходе встречи с Михаилом Развожаевым продолжилось обсуждение работы на объектах, также были затронуты острые вопросы по оптимизации стоимости, цифровизации строительного комплекса и информационного взаимодействия Главгосэкспертизы с городом.

Губернатор отметил реформу, проделанную Министерством строительства РФ и Главгосэкспертизой для упрощения процедур.

В кратчайшие сроки была проделана большая работа — изменения намного упростили и ускорили процесс строительства. Также благодаря Главгосэкспертизе большие изменения произошли в ценообразовании и сметном нормировании, что позволило улучшить качество отделки и оснащения на социальных объектах, — заявил на встрече Михаил Развожаев.