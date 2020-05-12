Итого: какая поддержка доступна крымскому малому и среднему бизнесу в «коронавирусное время»

Крымскому малому и среднему бизнесу доступен комплекс мер поддержки для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции. Какой? Рассказали в Совете министров РК.

Министерство экономического развития Республики Крым информирует:

Снижены налоговые ставки в 2 раза по упрощенной системе налогообложения и патентной системе; органам местного самоуправления рекомендовано принять решения по снижению К2 по единому налогу на вмененный доход; снижена ставка по налогу на имущество на 50%, для налогоплательщиков и организаций, которые отнесены к пострадавшим отраслям (с 1апреля 2020 по 30 июня 2020); снижена ставка по транспортному налогу для организаций на 50% пострадавших отраслей с 1 апреля 2020 по 30 июня 2020.

В части предоставления микрозаймов по льготным ставкам осуществлены следующие меры:

— докапитализация Фонда микрофинансирования за счет средств республиканского бюджета в сумме 200 млн руб;

— разработан микрозайм «Скорый» с льготной процентной ставкой 3% с возможностью получения для выплаты зарплаты, погашения арендных и коммунальных платежей;

— сумма микрозайма «Скорый» устанавливается в размере от 150 тыс. руб до 3 млн руб.

— микрозайм «Скорый» предоставляется заемщикам на срок от 6 до 24 месяцев и без оплаты комиссий.

Фондом микрофинансирования принято решение, в случае обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих неисполненные обязательства в отношении задолженности, возникшей после 20 марта 2020 года при наличии оснований, реструктуризировать такую задолженность, т.е. предоставляется отсрочка платежей по основному долгу кредита, при этом уплата процентов обязательна.

Производится компенсация на погашение части процентной ставки по коммерческим кредитам для субъектов хозяйствования в размере 100 млн. рублей из республиканского бюджета (компенсация в размере ключевой ставки 6%).

Приняты первоочередные меры поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами недвижимого имущества (в том числе земельных участков), находящегося в государственной собственности Республики Крым в соответствии с Указом Главы Республики Крым.

Это:

— освобождение от уплаты арендной платы и отсрочка арендной платы предоставляется в отношении недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Крым, за исключением жилых помещений (за период аренды с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года);

— освобождение для работающих предпринимателей за период аренды: с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года арендатор освобождается от уплаты 50 % арендной платы;

— отсрочка платежей за период аренды с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года. Арендатору предоставляется отсрочка по арендной плате, которая подлежит уплате до 20 декабря 2020 года.

Освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки, осуществляется при условии направления арендатором письменного заявления в адрес арендодателя и Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым в срок до 1 июня 2020 года.

Проводится реализация мер активной поддержки занятости в соответствии с Государственной программой труда и занятости населения Республики Крым на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 7 ноября 2017 года № 575. Для работодателей разработаны дополнительные меры поддержки, предоставляемые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Мера поддержки будет распространяться на тех работодателей, у которых работники оказались под риском увольнения, в случае введения режима простоя, режима неполного рабочего дня (смены)/ неполной рабочей недели, организации временных рабочих мест (при приостановке основного процесса деятельности предприятия).

Будет производиться возмещение части заработной платы в расчете на одного работника не более минимального размера оплаты труда, 12 130 рублей, затраты на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды до 3 716 рублей и расходы на материалы для организации временных рабочих мест в размере 3 000 рублей на одно рабочее место.

Помимо этого, для инвесторов предусмотрен перенос сроков выполнения мероприятий, предусмотренных календарным планом, при подписании дополнительного соглашения, а участникам свободной экономической зоны предоставляются отсрочки по устранению нарушений условий договоров свободной экономической зоны, связанных с введением режима повышенной готовности.

Также министерством юстиции Республики Крым организовано оказание бесплатной юридической помощи на территории республики.

Кроме того, было принято решение о не начислении пени за просрочку за оплату коммунальных услуг у субъектов хозяйствования.

В некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» открылась горячая телефонная линия для обращений субъектов малого и среднего предпринимательства (8 (800) 500-38-59).

В части предоставления субсидии промышленным предприятиям осуществлена докапитализация НО «Крымский региональный фонд развития промышленности» в сумме 200 млн. рублей, а также предоставлен займ на пополнение оборотных средств.