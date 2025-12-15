С 8 по 11 декабря состоялось итоговое заседание Комиссии Федеральной нотариальной палаты по контролю за деятельностью нотариальных палат субъектов Российской Федерации. Во время заседании комиссия подвела итоги работы за 2025 год. Подготовлено и утверждено обобщение по результатам проведенных проверок в 12 нотариальных палатах за 2025 год. Анализ и обобщение материалов проверок, проведенных в 2025 году помогут всем нотариальным палатам построить свою дальнейшую работу с учетом освещенных материалов. Кроме этого, рассмотрены и предложены к утверждению Правлением ФНП изменения в Положение о порядке проведения выездной проверки деятельности нотариальной палаты субъекта РФ.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

