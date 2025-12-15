Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Итоговое заседание Комиссии Федеральной нотариальной палаты по контролю за деятельностью нотариальных палат субъектов Российской Федерации﻿
Новости Республики
Итоговое заседание Комиссии Федеральной нотариальной палаты по контролю за деятельностью нотариальных палат субъектов Российской Федерации﻿
источник фото: Нотариальная палата города Севастополя

Итоговое заседание Комиссии Федеральной нотариальной палаты по контролю за деятельностью нотариальных палат субъектов Российской Федерации﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:36 15.12.2025

С 8 по 11 декабря состоялось итоговое заседание Комиссии Федеральной нотариальной палаты по контролю за деятельностью нотариальных палат субъектов Российской Федерации. Во время заседании комиссия подвела итоги работы за 2025 год. Подготовлено и утверждено обобщение по результатам проведенных проверок в 12 нотариальных палатах за 2025 год. Анализ и обобщение материалов проверок, проведенных в 2025 году помогут всем нотариальным палатам построить свою дальнейшую работу с учетом освещенных материалов. Кроме этого, рассмотрены и предложены к утверждению Правлением ФНП изменения в Положение о порядке проведения выездной проверки деятельности нотариальной палаты субъекта РФ.

Узнайте больше:  Вице-президент Нотариальной палаты Севастополя принял участие в 3-й Всероссийской научно-практической конференции﻿

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.