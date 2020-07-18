Иван Соловьев предложил завести на финальную стадию выборов в Севастополе пятого кандидата

Кандидат в губернаторы Севастополя, Заслуженный юрист России Иван Соловьев решил поддержать своего коллегу по предвыборному севастопольскому процессу Романа Кияшко. По всей видимости, тот не пройдет пресловутый «муниципальный фильтр». Соответственно, предвыборные севастопольские реалии превратились, по словам Соловьева, в «марионеточно-опереточное» представление.

Роман Кияшко — преданный своему делу человек, он харизматичен и профессионален. Его уважают севастопольцы, как и вторую по популярности политическую силу региона, которая его выдвинула. Казалось бы, у него не должно было возникнуть проблем с муниципальным фильтром. Но… Нас выводили с выборов по одному сценарию: с помощью предательства и чёрного пиара. Но главное, все с теми же технологиями чьей-то политической и личной неуверенности. Хотя больше здесь напрашиваются термины из клинической психиатрии, — отметил Иван Соловьев.

По его словам, необходимость сбора муниципального фильтра перестала отвечать заложенным в неё ранее целям, задачам и идеям.

Сегодня — это механизм ограничения конституционных и, в первую очередь, избирательных прав граждан, безграничное поле для злоупотреблений и коррупции. Уверен, что принятие новой редакции нашей Конституции должно обусловить скорейшее обнуление этого сомнительного и антиконституционного механизма. Что касается Севастополя, то очень жаль, что политические напёрсточники вертанули целый город, лишив его жителей права избирать тех, кого они считают достойным. Четыре грустных кандидата, трое из которых рады оказать медвежью (во всех смыслах этого слова) услугу заранее назначенному в «конкурентной» борьбе победителю. Господа кандидаты, не удивляйтесь своим итоговым «высоким» процентам, ибо людей трудно обмануть, — подчеркнул Иван Соловьев.

Кандидат уверен: день выборов в Севастополе не принесет ни неожиданностей, ни откровений.

Скучно, дорогие друзья, скучно будет теперь до 13 сентября. А после, ещё скучнее. Что же касается меня, то отвечу словами из песни Высоцкого «Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду!». В свою очередь предлагаю севастопольским технологам пятого «правильного, реального» кандидата. По всем параметрам он точно вам подходит: неприхотлив, молчалив, лишнего не спросит, предан, ест по расписанию, не восприимчив к критике. Да и фильтр на него не жалко.

…Что касается Романа, надеюсь, что в понедельник он все же подаст подписные листы. Хотя чем это закончится, ясно даже нашему новому пятому кандидату, — заметил Иван Соловьев.

Благородно? И честно. Не только по отношению к коллеге по «предвыборной истории», но и по отношению к севастопольцам, горожанам, поддерживающим кандидата. В конце концов, им решать, кто станет губернатором. И никакие технологии и трюки, по мнению Ивана Соловьева, не смогут убедить людей. Ну а о «технологиях» Заслуженный юрист России высказался с юмором.

Невольно задумаешься об одном из наиболее эффективных видов политического оружия последнего времени — гряземете. Принцип действия один и тот же. Но многое зависит от модификации. Есть, к примеру, либеральный гряземет. Целит в людей, а попадает в свою же страну. С иностранными моделями все понятно, пали, не пали — бесполезно. Обратный эффект. Но есть, оказывается, и ещё один его вид. Появляется, когда сказать нечего, но очень надо. Но он и самый опасный, так как при холостом выстреле вся грязь… попадает в стрелка. Вот и мне, в связи с прекрасной публикацией Телеграм-канала с не менее «прекрасным названием», вспомнился анекдот. К Брежневу в кабинет приводят старушку. Та ему говорит:— Леонид Ильич, разве вы меня не узнаете? — Нет, что-то не узнаю. — Ну это же я, Крупская. — Да-да! Теперь я вас вспомнил. — Наверное, вы и моего мужа знали? — Конечно! Кто же не знает старика Крупского… Так что очень прошу всех: не поминайте всуе фамилию мой прежней супруги. Все равно старика Поклонского из меня не выйдет точно. Ну и на тему, у кого выиграл бы врио… Не боялись бы Кияшко, не «снесли» бы муниципалитеты. Не боялись бы меня, не включился бы гряземет. А уверенный в себе и психологически устойчивый политик, выиграл бы в честной конкурентной борьбе, показав всем свою легитимность. А так, при должном пиаре, у него и «наш пятый кандидат» выиграл бы. Во втором туре, конечно, — подытожил кандидат в губернаторы Севастополя, Заслуженный юрист России Иван Соловьев.