Ивана Имгрунта похоронят 21 октября в Белореченском районе Краснодарского края

Умершего главу администрации Ялты Ивана Имгрунта похоронят на Кубани 21 октября. Как сообщает ТАСС , похороны состоятся в Белореченском районе Краснодарского края.

В Крыму заседание оперативного штаба по ситуации с водоснабжением в понедельник начали с минуты молчания.

Вчера случилась трагедия, ушел из жизни наш коллега Иван Иванович Имгрунт — глава администрации города Ялты — это человек, который много сделал для Ялты. Есть предложение: почтить его память минутой молчания, — сказал перед заседанием Глава Крыма Сергей Аксёнов.

В конце сентября Имгрунт был госпитализирован с пневмонией. Лечение проходил в Санкт-Петербурге. Там же он сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Однако не инфекция стала прямой причиной смерти.

Хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые обострились на фоне заражения коронавирусной инфекцией, — неофициально сообщили медики.

Тем не менее, именно коронавирус «способствовал» обострению тромбоза. Любопытно, что ялтинский градоначальник не был «тяжелым» больным, мало того, уже готовился к выписке…

Иван Имгрунт родился 28 мая 1961 года в городе Караганде, Казахской ССР. По образованию юрист, работал в органах прокуратуры, доктор социологических наук. С 2000 по 2017 год был главой муниципального образования Белореченский район в Краснодарском крае. С февраля 2019 г. по май 2019 г. — помощник председателя Совета министров Республики Крым. Далее исполнял обязанности заместителя и первого заместителя главы ялтинской администрации. 6 ноября 2019 года был назначен на должность главы администрации города Ялта.