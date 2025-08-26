Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Июльское повышение тарифов на услуги ЖКХ повиляло на инфляцию в Севастополе
Новости Республики
Июльское повышение тарифов на услуги ЖКХ повиляло на инфляцию в Севастополе
фото: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

Июльское повышение тарифов на услуги ЖКХ повиляло на инфляцию в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:23 26.08.2025

Цены в Севастополе в июле немного подросли — на 0,1% по сравнению с июнем. В основном на динамику повлияло увеличение стоимости услуг, особенно в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С 1 июля выросли цены на электроэнергию, газ, воду и отопление. Увеличение коммунальных расходов коснулось и образовательных учреждений, что сказалось на стоимости занятий для дошкольников. Кроме того, из-за большого турпотока в регионе заметно подорожала аренда квартир. При этом уже третий месяц подряд в Севастополе снижаются цены на овощи. В магазины завозят новый урожай, поэтому подешевели свекла, помидоры, картофель и морковь.

Снижение цен коснулось и подержанных иномарок. Предложение автомобилей на вторичном рынке увеличилось, а спрос остался невысоким, в том числе из-за высоких ставок на кредиты.

Узнайте больше:  В восточном крыму без воды остались 10 населенных пунктов

Годовая инфляция в Севастополе снижается уже в течение трех месяцев. В июле она составила 11,3%, но пока еще остается существенно выше цели. Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы вернуть годовую инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем. Подробнее о причинах изменения цен в регионе читайте в ежемесячном информационно-аналитическом материале на сайте Банка России.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

голоса
Оцените материал
Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x