Июльское повышение тарифов на услуги ЖКХ повиляло на инфляцию в Севастополе

Цены в Севастополе в июле немного подросли — на 0,1% по сравнению с июнем. В основном на динамику повлияло увеличение стоимости услуг, особенно в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С 1 июля выросли цены на электроэнергию, газ, воду и отопление. Увеличение коммунальных расходов коснулось и образовательных учреждений, что сказалось на стоимости занятий для дошкольников. Кроме того, из-за большого турпотока в регионе заметно подорожала аренда квартир. При этом уже третий месяц подряд в Севастополе снижаются цены на овощи. В магазины завозят новый урожай, поэтому подешевели свекла, помидоры, картофель и морковь.

Снижение цен коснулось и подержанных иномарок. Предложение автомобилей на вторичном рынке увеличилось, а спрос остался невысоким, в том числе из-за высоких ставок на кредиты.

Годовая инфляция в Севастополе снижается уже в течение трех месяцев. В июле она составила 11,3%, но пока еще остается существенно выше цели. Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы вернуть годовую инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем. Подробнее о причинах изменения цен в регионе читайте в ежемесячном информационно-аналитическом материале на сайте Банка России.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

голоса Оцените материал

Просмотры: 17