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Из 667 беженцев с Украины, оказавшихся в крымских ПВР, готовы трудоустраиваться 34 человека
Иллюстрация: ВК

Из 667 беженцев с Украины, оказавшихся в крымских ПВР, готовы трудоустраиваться 34 человека

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:47 01.04.2022

Беженцам, прибывшим из ДНР, ЛНР и Украины, помогут трудоустроиться в Крыму. Было бы желание.

Счет беженцев с Украины, из республик Донбасса, прибывающих в Крым уже идет на десятки тысяч. Не все приехали к родственникам, знакомым, немало людей нашли приют в пунктах временного размещения (ПВР). На 31 марта в них находится 667 беженцев. 240 из них – дети, 8 человек – пенсионеры. Кто готов выйтина работу? Пока немногие.

Прошли анкетирование по содействию занятости 70 беженцев, из них 34 заявили о рассмотрении возможности трудоустройства, 24 – обратились в органы службы занятости за получением информации о рынке труда и актуальной потребности работодателей региона, 10 – подали заявления о содействии в подборе подходящей работы, двое из которых признаны безработными, — рассказала вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

По ее словам, трудоустроиться в медицинские организации Республики готовы 5 человек.

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По словам Елены Романовской, количество предприятий, организаций и других объектов на которых возможно использование труда прибывших граждан составляет 131, заявлены 1 698 рабочих мест, 267 из которых с предоставлением жилья.

Напомним, что работу беженцам из Украины также готовы предоставить и в МФЦ Крыма.


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