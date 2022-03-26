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Из Черного моря – по складу с боеприпасами в Житомирской области. «Калибром»
Скриншот: МО РФ

Из Черного моря – по складу с боеприпасами в Житомирской области. «Калибром»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:32 26.03.2022

25 марта высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» был уничтожен склад ВСУ с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Отметим, что залп четырьмя «Калибрами» был дан из Черного моря малым ракетным кораблем ЧФ РФ.

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Кроме того, по информации Минобороны РФ, высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины.


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