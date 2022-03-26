Из Черного моря – по складу с боеприпасами в Житомирской области. «Калибром»

25 марта высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» был уничтожен склад ВСУ с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Отметим, что залп четырьмя «Калибрами» был дан из Черного моря малым ракетным кораблем ЧФ РФ.

Кроме того, по информации Минобороны РФ, высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины.

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