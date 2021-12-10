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Из федерального бюджета Крыму перечислили 352 млн. рублей на выплаты бизнесу за ущерб от стихии

Из федерального бюджета Крыму перечислили 352 млн. рублей на выплаты бизнесу за ущерб от стихии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:07 10.12.2021

Минэкономразвития РФ перечислило властям более 352 млн. рублей на выплаты бизнесу в Крыму. Речь идет о помощи 542 субъектам малого и среднего предпринимательства в Керчи, Ялте и других подвергшихся летом подтоплениям из-за сильных ливней районах полуострова.

Деньги только доведены. Поэтому выплата сейчас будет по факту обращений людей. Не знаю, сколько займет этот процесс, — рассказал заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ уточнили, что перечисленные более 352 млн. рублей будут распределять между субъектами малого и среднего предпринимательства сами власти Крыма.

До этого Глава РК Сергей Аксёнов сообщал, что власти Республики рассчитывают начать перечисление денег с 10 декабря. Выплаты будут производятся по «Тулунской схеме», то есть из расчета 6 тыс. рублей за кв. метр пострадавшей площади. Выплата выделяется на ремонт помещений и компенсацию арендной платы за три месяца.

Из федерального бюджета Крыму перечислили 352 млн. рублей на выплаты бизнесу за ущерб от стихии

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