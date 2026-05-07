Из федерального бюджета на развитие промышленности Крым получил более 129 млн рублей

Фонд обеспечит предоставление льготных займов предприятиям республики для реализации проектов по выпуску продукции, включенной в перечень приоритетных направлений, – пояснил Глава республики.

Так, в 2026 году общий объем финансирования фонда составил более 129 млн рублей, а с момента его создания в 2019 году совокупная капитализация превысила 1,38 млрд рублей.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что федеральная поддержка промышленного комплекса Крыма является важным инструментом стратегического развития отрасли и способствует укреплению экономического суверенитета и расширению производственного потенциала страны.

В заключение Сергей Аксёнов поблагодарил Министерство промышленности и торговли Российской Федерации за постоянное внимание к вопросам развития Крыма, выразив уверенность, что каждый вложенный рубль вернется новыми рабочими местами, качественной отечественной продукцией и устойчивым экономическим ростом.

