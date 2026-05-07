Из федерального бюджета на развитие промышленности Крым получил более 129 млн рублей

Республика Крым получила Единую региональную субсидию из федерального бюджета на развитие промышленности. Об этом сообщил Глава Республики Крым. Как уточнил Сергей Аксёнов, выделенные средства будут направлены на поддержку предприятий через Крымский региональный фонд развития промышленности.
Фонд обеспечит предоставление льготных займов предприятиям республики для реализации проектов по выпуску продукции, включенной в перечень приоритетных направлений, – пояснил Глава республики.
Так, в 2026 году общий объем финансирования фонда составил более 129 млн рублей, а с момента его создания в 2019 году совокупная капитализация превысила 1,38 млрд рублей.
Сергей Аксёнов подчеркнул, что федеральная поддержка промышленного комплекса Крыма является важным инструментом стратегического развития отрасли и способствует укреплению экономического суверенитета и расширению производственного потенциала страны.
В заключение Сергей Аксёнов поблагодарил Министерство промышленности и торговли Российской Федерации за постоянное внимание к вопросам развития Крыма, выразив уверенность, что каждый вложенный рубль вернется новыми рабочими местами, качественной отечественной продукцией и устойчивым экономическим ростом.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
С тегами: предприятия Крыма
С тегами: предприятия Крыма