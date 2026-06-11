Из горящего здания севастопольского Музея-Панорамы удалось вынести 10 фрагментов полотна

Я могу вам сказать, что мы вчера во время пожара вынесли 10 больших фрагментов полотна. Располагаются они сейчас в безопасном месте, сушатся, проводятся необходимые первичные мероприятия для того, чтобы в будущем их представить реставраторам крупных реставрационных центров, — рассказал он.

Директор музея уточнил, что речь идет о фрагментах размером примерно 3 метра на 5 метров.

Их все рвали в хаотичном порядке, доставали из воды и углей. Поэтому конкретные размеры я вам не назову, — подчеркнул он.

По словам Смородкина, сейчас на месте работает группа специалистов музея.

СПРАВКА: Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» – была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли. Окончательно оценить последствия ЧП можно будет только после тушения пожара, но речь идет о критических повреждениях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что ВСУ ударили по объекту дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, от чего загорелось все внутри.

все фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

источник: РИА Новости Крым