Из Крыма в Курскую область доставлен гуманитарный груз: продукты и медикаменты

По поручению Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, в Крымской митрополии был собран и доставлен в Курскую область гуманитарный груз – помощь жителям пострадавших от действий ВСУ населенных пунктов. Сотрудники Специального гуманитарного центра Крымской митрополии побывали в Курске, а также в селах Суджанского и Кореневского районов.

Наша команда посетила ряд ПВРов (пункты временного размещения), проехала по ряду сел, где был роздан хлеб и продуктовые наборы. С представителями Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению приняли участие во встрече с управляющим Курской епархией митрополитом Курским и Рыльским Германом. Изучили обстановку на месте и планируем, как дальше организовать гуманитарные поездки, — рассказал руководитель Специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков.

Отец Дмитрий проехал по сёлам Кореневского района (5-10 км от активных боевых действий), также заехал в село Пушкарное и Жадино, откуда 8 августа поступил запрос на продукты (в сёлах остались только пожилые люди и заканчивались продукты питания).

Отметим, что все заявки от населения поступают на горячую линию Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222. Сейчас больше всего нужны: продукты длительного срока хранения, средства гигиены, новые постельные принадлежности.

В ходе поездки Димитрий Кротков передал продукты питания от Патриаршей гуманитарной миссии в центр при Молодежном отделе Курской епархии. Часть гуманитарного груза была собрана в Крыму, часть – сформирована Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению.

Ну а в села Пушкарное и Жадино Кореневского района крымчане привезли хлеб, воду, бытовые и продуктовые наборы, медикаменты. В каждый продуктовый набор входят чай, сахар, соль, макароны, тушенка, рыбные консервы, масло растительное, конфеты, сладости, упаковки риса, гречки. Каждый индивидуальный набор сформирован из расчета на 4-6 дней.

В дальнейшем представители Церкви планируют объехать и другие села с запасами продовольствия и, в случае необходимости, принять участие в эвакуации людей. Пока на все предложения эвакуироваться люди отвечают отказом, боятся мародеров и надеются, что скоро всё закончится.

Мы с отцом Дмитрием и нашей командой вернулись из очередной гумпоездки. Там, в Курской области идут боевые действия, но люди стараются объединяться и помогать тем, кто сейчас вынужден покинуть прифронтовую зону и выехать из родного дома. Мы оставили в пункте выдачи гумпомощи продукты и средства гигиены, чтобы их раздали вынужденным переселенцам. Проехали в прифронтовую зону, где оставили хлеб, продукты. Сердечно благодарю за ваше участие, за вашу помощь, — рассказал руководитель общественной организации «Андреевский дом милосердия» Андрей Таныгин.

Крымчане уверены: сейчас как никогда важно помогать своим ближним и не оставаться равнодушными к чужой беде.

Пресс-служба Крымской митрополии

Фото: Спецгумцентр и Курская епархия

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