Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Из Крыма – в зону СВО. Сотрудники республиканской сферы культуры помогают нашим воинам
актуально в республике
Из – в зону СВО. Сотрудники республиканской сферы культуры помогают нашим воинам

Из Крыма – в зону СВО. Сотрудники республиканской сферы культуры помогают нашим воинам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 21:21 25.12.2023

Не словом, а делом.

Сотрудники министерства культуры Крыма совместно с республиканскими учреждениями сферы культуры активно проводят сбор необходимого для наших воинов в зоне СВО.

Из Крыма – в зону СВО. Сотрудники республиканской сферы культуры помогают нашим воинам

Приобретены лопаты штыковые и совковые, печки-буржуйки, ведра металлические, плиты газовые, баллоны газовые, топоры, молотки, кирка, монтировка, УШМ, электроды, бензопилы, генератор бензиновый, ключи рожковые, дрель, фонари аккумуляторные, спальные мешки, сидушки-карематы, сапоги резиновые, костюмы ветроводозащитные утепленные, куртка флисовая, балаклавы, шапки вязанные, термобелье, носки, а также медицинские препараты и изделия, подсумок аптечка, — рассказали организаторы сбора.

Из Крыма – в зону СВО. Сотрудники республиканской сферы культуры помогают нашим воинам

Все необходимое ежемесячно передается в МЧС РК для дальнейшей транспортировки из Крыма в зону СВО.

Узнайте больше:  В Детском парке Симферополя наградили победителей конкурса «Лучшая новогодняя игрушка - 2024»

Из Крыма – в зону СВО. Сотрудники республиканской сферы культуры помогают нашим воинам

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: жизнь в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
жизнь в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.