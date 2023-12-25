Из Крыма – в зону СВО. Сотрудники республиканской сферы культуры помогают нашим воинам

Не словом, а делом.

Сотрудники министерства культуры Крыма совместно с республиканскими учреждениями сферы культуры активно проводят сбор необходимого для наших воинов в зоне СВО.

Приобретены лопаты штыковые и совковые, печки-буржуйки, ведра металлические, плиты газовые, баллоны газовые, топоры, молотки, кирка, монтировка, УШМ, электроды, бензопилы, генератор бензиновый, ключи рожковые, дрель, фонари аккумуляторные, спальные мешки, сидушки-карематы, сапоги резиновые, костюмы ветроводозащитные утепленные, куртка флисовая, балаклавы, шапки вязанные, термобелье, носки, а также медицинские препараты и изделия, подсумок аптечка, — рассказали организаторы сбора.

Все необходимое ежемесячно передается в МЧС РК для дальнейшей транспортировки из Крыма в зону СВО.