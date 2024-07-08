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Из-за аномальной жары в у выросла нагрузка на электросети. Сергей Аксёнов: «Энергодефицит не грозит»
иллюстрация: pikist.com

Из-за аномальной жары в Крыму выросла нагрузка на электросети. Сергей Аксёнов: «Энергодефицит не грозит»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:08 08.07.2024

Глава Республики Крым прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Республике Крым в связи с аварийными отключениями электричества в результате аномально жаркой погоды.

Сергей Аксёнов пояснил, что аварии в первую очередь возникли в условиях увеличения нагрузок на энергосистему из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования. При этом самая сложная ситуация на данный момент сложилась в Алуште.

В городском округе и прилегающих к нему районах после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети, – сказал Глава Крыма, добавив, что в связи с экстремальной жарой увеличено количество аварийных бригад ГУП РК «Крымэнерго», работы по восстановлению нарушенного энергоснабжения ведутся.

Глава республики добавил, что 8 июля пиковая мощность потребления составила 1194 МВт, показатель был зафиксирован около 15 часов.

Однако несмотря на увеличение потребления, собственных мощностей у нас достаточно, и энергодефицит Крыму не грозит, – акцентировал Глава Крыма.

Для снижения нагрузки на электросети Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей республики воздержаться от одновременного включения мощных электроприборов или включать их поочередно, используя электроэнергию экономно.

Узнайте больше:  Ремонт на магистральном газопроводе в районе Алушты займет 7-10 суток

СПРАВКА. Аномальная жара прогнозируется по всей территории Крыма вплоть до 11 июля. Среднесуточная температура воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Температура воздуха может достигать 38 градусов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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