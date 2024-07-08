Из-за аномальной жары в Крыму выросла нагрузка на электросети. Сергей Аксёнов: «Энергодефицит не грозит»

Сергей Аксёнов пояснил, что аварии в первую очередь возникли в условиях увеличения нагрузок на энергосистему из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования. При этом самая сложная ситуация на данный момент сложилась в Алуште.

В городском округе и прилегающих к нему районах после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети, – сказал Глава Крыма, добавив, что в связи с экстремальной жарой увеличено количество аварийных бригад ГУП РК «Крымэнерго», работы по восстановлению нарушенного энергоснабжения ведутся.

Глава республики добавил, что 8 июля пиковая мощность потребления составила 1194 МВт, показатель был зафиксирован около 15 часов.

Однако несмотря на увеличение потребления, собственных мощностей у нас достаточно, и энергодефицит Крыму не грозит, – акцентировал Глава Крыма.

Для снижения нагрузки на электросети Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей республики воздержаться от одновременного включения мощных электроприборов или включать их поочередно, используя электроэнергию экономно.

СПРАВКА. Аномальная жара прогнозируется по всей территории Крыма вплоть до 11 июля. Среднесуточная температура воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Температура воздуха может достигать 38 градусов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым