Из-за коронавируса Роспотребнадзор «закрутит гайки» в Крыму, но доступ на пляжи пока оставит свободным

Как мы уже сообщали, в Крыму будут вводиться дополнительные ограничения из-за коронавируса. Какие именно, рассказали ТАСС в Роспотребнадзоре.

Санитарные врачи предлагают оперативному штабу Крыма по противодействию коронавирусу ужесточить ограничения, введенные в Республике из-за COVID-19, если в регионе не будут соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а темпы прироста заразившихся не начнут снижаться. Ограничение доступа на пляжи пока не обсуждается, сообщила изданию руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю Наталья Пеньковская.

Естественно, будут предложения по ужесточению мер, потому что заболеваемость, к сожалению, не имеет тенденции к стабилизации. Они будут озвучены на заседании оперативного штаба, по ним будут приняты изменения в указ Главы Республики. Ограничения в общепите и так прописаны в указе — у нас 50-процентная загрузка. Про пляжи точно ничего нет, — сказала Пеньковская, имея в виду, что введение ограничения доступа на пляжи пока не обсуждалось.

По словам главного санитарного врача Крыма, после обсуждения на оперативном штабе республики о новых мерах сообщат общественности.

Меры будут с упором, в том числе и на проведение иммунизации, — добавила Пеньковская.

Напомним, в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом пока массовые мероприятия (не все). Есть ограничения по заполнению кинотеатров и театров — допускается на 75%, кафе и ресторанов — на 50%. Кроме того, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование. Очевидно, в самое ближайшее время будут усилены проверки (и наказания) именно по соблюдения масочного режима.