Из-за массовых отключений электричества в Крыму увеличили количество аварийных бригад

Количество бригад электриков увеличено в Республике Крым для восстановления энергоснабжения после массовых отключений из-за аномальной жары, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

В субботу под Алуштой произошло факельное возгорание на газораспределителе, оно ликвидировано, пострадавших в результате ЧП нет. При этом огонь перекинулся на лес. Жилым домам он не угрожал, но из-за повреждения сетей газоснабжение пришлось приостановить для 14 населенных пунктов.

Аварии связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок на энергосистему из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования. Самая сложная ситуация на данный момент сложилась в Алуште и прилегающих районах городского округа. Здесь после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети. В связи с экстремальной жарой количество аварийных бригад «Крымэнерго» увеличено, — написал он.

Для снижения нагрузки на электросети Аксенов призвал жителей воздержаться от одновременного включения мощных электроприборов либо включать их поочередно.

Аварии произошли в населенных пунктах Евпатории, Сакского, Симферопольского, Красногвардейского и Бахчисарайского районов, некоторых селах Ялты, Алушты и Симферополя. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Республике Крым с 7 по 11 июля из-за аномальной жары до 38 градусов тепла.

источник: ТАСС