Из-за последствий ливней в Крыму закрыли несколько заповедных туристических маршрутов

Удар стихии в Крыму не прошел бесследно для Ялтинского горно-лесного заповедника. Итог – решение о закрытии нескольких популярных туристических маршрутов. По ним просто не пройти из-за размытых склонов и селевых отложений.

Оценив состояние туристических троп, администрация ФГБУ “Заповедный Крым” сообщает о временном закрытии следующих эколого-просветительских маршрутов и объектов подведомственной территории: «Экологическое кольцо» (Боткинская и Штангеевская тропы), «Таракташская», «Кореизская», «Уч-Кош», велосипедный маршрут «Ягодка». Их открытие планируется после полной ликвидации последствий паводка, — сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым» и подтвердили сообщение фото.

На фотографиях запечатлена лишь их часть: размытые тропы, каменные и земляные обвалы, непрекращающиеся потоки воды.

Кроме того, ущерб потерпели и дороги лесопожарного назначения, расчистку которых по понятным причинам необходимо провести в первую очередь.

В списке закрытых маршрутов уже нет Учан-Су. Обвал по пути к водопаду устранен и угрозы безопасности посетителей нет. В ближайшее время временный настил будет заменен постоянным, а разрушенная подпорная стена будет восстановлена, — отметили в ФГБУ «Заповедный Крым».