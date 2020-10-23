Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Из жизни ушёл Владимир Соловьёв — многолетний руководитель Института стран СНГ в Севастополе

crimeapress_news

Из жизни ушёл Владимир Соловьёв - многолетний руководитель Института стран СНГ в Севастополе
фото: blackseafleet-21.com

Из жизни ушёл Владимир Соловьёв — многолетний руководитель Института стран СНГ в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:57 23.10.2020

Константин Затулин, Институт стран СНГ и Институт стран СНГ в Севастополе с прискорбием сообщают, что 22 октября вечером в Белгороде на 78-м году жизни после тяжелой и продолжительной  болезни скончался контр-адмирал Владимир Евгеньевич Соловьев, бывший начальник разведки Черноморского флота и многолетний руководитель Института стран СНГ в Севастополе.

Владимир Евгеньевич всю свою жизнь отдал родине, флоту и Севастополю. Среди его наград особое место занимает орден, которым его наградил Президент Российской Федерации в 2014 году за активное участие в возвращении Крыма и Севастополя в родную гавань. Вечная память, глубокие соболезнования родным и близким, — отмечают в пресс-службе Института стран СНГ в Севастополе.

 

Из жизни ушёл Владимир Соловьёв - многолетний руководитель Института стран СНГ в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.