Из жизни ушёл Владимир Соловьёв — многолетний руководитель Института стран СНГ в Севастополе

Константин Затулин, Институт стран СНГ и Институт стран СНГ в Севастополе с прискорбием сообщают, что 22 октября вечером в Белгороде на 78-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался контр-адмирал Владимир Евгеньевич Соловьев, бывший начальник разведки Черноморского флота и многолетний руководитель Института стран СНГ в Севастополе.

Владимир Евгеньевич всю свою жизнь отдал родине, флоту и Севастополю. Среди его наград особое место занимает орден, которым его наградил Президент Российской Федерации в 2014 году за активное участие в возвращении Крыма и Севастополя в родную гавань. Вечная память, глубокие соболезнования родным и близким, — отмечают в пресс-службе Института стран СНГ в Севастополе.