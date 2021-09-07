Издательство «Таврида» отпечатало порядка 3 миллионов бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

Бюллетени будут переданы территориальным комиссиям Республики Крым.
Издательством «Таврида» отпечатано 2 975 800 избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев.
Типография передала избиркому Республики Крым бюллетени, изготовленные для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на выборах депутатов Госдумы. Бюллетени отличаются по цвету: зеленые для голосования по одномандатному избирательному округу, синие – по федеральному избирательному округу, – сообщил министр.
Михаил Афанасьев отметил, что бюллетени будут переданы территориальным комиссиям Республики Крым.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. На выборах каждый избиратель получит 2 бюллетеня – в одном он сможет проголосовать за партию, во втором – за конкретного кандидата по своему одномандатному избирательному округу.
Фото и материалы: управление информационной политики мининформ РК.
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