Изгнанием бесов займутся медики… Сотрудники Росгвардии в храме Севастополя задержали голую барышню

В Севастополе сотрудники Росгвардии пресекли действия правонарушительницы, снявшей одежду на территории одного из городских соборов в центре города.

Странную посетительницу заметил охранник – она обнажилась на территории храма, после чего, перелезла через забор и скрылась. Росгвардейцы задержали женщину по горячим следам. 36-летняя жительница Евпатории пояснила, что хотела провести обряд изгнания бесов, а потом и вовсе заявила, что собралась на нудистский пляж. Наряд вневедомственной охраны передал задержанную специальной бригаде скорой помощи, — сообщили в пресс-службе ведомства.