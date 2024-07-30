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Изгнанием бесов займутся медики… Сотрудники Росгвардии в храме Севастополя задержали голую барышню

Изгнанием бесов займутся медики… Сотрудники Росгвардии в храме Севастополя задержали голую барышню

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 19:06 30.07.2024

В Севастополе сотрудники Росгвардии пресекли действия правонарушительницы, снявшей одежду на территории одного из городских соборов в центре города.

Странную посетительницу заметил охранник – она обнажилась на территории храма, после чего, перелезла через забор и скрылась. Росгвардейцы задержали женщину по горячим следам. 36-летняя жительница Евпатории пояснила, что хотела провести обряд изгнания бесов, а потом и вовсе заявила, что собралась на нудистский пляж. Наряд вневедомственной охраны передал задержанную специальной бригаде скорой помощи, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

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