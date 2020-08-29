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Известный крымский шахматист Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры юным ялтинцам

Известный крымский шахматист Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры юным ялтинцам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Спорт в Крыму 12:12 29.08.2020

35 воспитанников ялтинского Детско-юношеского центра по физкультуре и спорту сразились с обладателем Кубка мира ФИДЕ, Чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу, двукратным победителем командного Чемпионата мира в составе сборной России, заслуженным мастером спорта, крымчанином  Сергеем Карякиным.

Известный крымский шахматист Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры юным ялтинцам

Такие мероприятия чрезвычайно важны для юных спортсменов. Они не только получают неоценимый опыт, но и обретают отличную мотивацию, — рассказал директор ДЮЦФС, депутат ялтинского горсовета Александр Татаринов. 

Известный крымский шахматист Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры юным ялтинцам

Ребятам удалось оказать достойное сопротивление титулованному гроссмейстеру, а Наталия Воробьева даже сыграла с ним в ничью.

Мне понравился уровень подготовки ребят. Однако всегда есть к чему стремиться, поэтому нужно много трудиться. Приятно удивил мастерством Георгий Горячев, которому в декабре исполнится 4 года. Хорошо, что удалось выиграть у него сегодня, потому что  в будущем это вряд ли получится, — и в шутку, и всерьез сказал Сергей Карякин.

Известный крымский шахматист Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры юным ялтинцам

После игры участники одновременного сеанса смогли задать известному крымскому шахматисту интересующие вопросы. Конечно же, большинство из них касались спортивных достижений и многочисленных побед. Сергей Карякин ответил на них, пожелав ребятам трудолюбия и успехов.

Известный крымский шахматист Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры юным ялтинцам

Президент и вице-президент Федерации шахмат Ялты, депутаты ялтинского городского совета Лери Сванидзе  и Олег Копылов вручили  гостю благодарность и выразили надежду, что подобные мероприятия станут традиционными.

Известный крымский шахматист Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры юным ялтинцам

Фото: yalta.rk.gov.ru.

Известный крымский шахматист Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры юным ялтинцам

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