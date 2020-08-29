Известный крымский шахматист Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры юным ялтинцам

35 воспитанников ялтинского Детско-юношеского центра по физкультуре и спорту сразились с обладателем Кубка мира ФИДЕ, Чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу, двукратным победителем командного Чемпионата мира в составе сборной России, заслуженным мастером спорта, крымчанином Сергеем Карякиным.

Такие мероприятия чрезвычайно важны для юных спортсменов. Они не только получают неоценимый опыт, но и обретают отличную мотивацию, — рассказал директор ДЮЦФС, депутат ялтинского горсовета Александр Татаринов.

Ребятам удалось оказать достойное сопротивление титулованному гроссмейстеру, а Наталия Воробьева даже сыграла с ним в ничью.

Мне понравился уровень подготовки ребят. Однако всегда есть к чему стремиться, поэтому нужно много трудиться. Приятно удивил мастерством Георгий Горячев, которому в декабре исполнится 4 года. Хорошо, что удалось выиграть у него сегодня, потому что в будущем это вряд ли получится, — и в шутку, и всерьез сказал Сергей Карякин.

После игры участники одновременного сеанса смогли задать известному крымскому шахматисту интересующие вопросы. Конечно же, большинство из них касались спортивных достижений и многочисленных побед. Сергей Карякин ответил на них, пожелав ребятам трудолюбия и успехов.

Президент и вице-президент Федерации шахмат Ялты, депутаты ялтинского городского совета Лери Сванидзе и Олег Копылов вручили гостю благодарность и выразили надежду, что подобные мероприятия станут традиционными.

Фото: yalta.rk.gov.ru.