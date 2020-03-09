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"Я Помню" - новый раздел в Электронной книге памяти Республики Крыма

«Я Помню» — новый раздел в Электронной книге памяти Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:48 09.03.2020

В новом разделе Электронной книги памяти РК «Я Помню» можно поделиться историями о родных, о людях, живших или живущих по соседству, их воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны.

Чтобы разместить информацию в разделе, необходимо заполнить форму в подразделе «Прислать историю» и отправить ее вместе с материалом. Публикация будет проверена модераторами и размещена на сайте, — сообщили в пресс-службе администрации Судака.

Подробную информацию о разделе «Я Помню» можно получить на официальном сайте: www.rk-memory.ru

"Я Помню" - новый раздел в Электронной книге памяти Республики Крым

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