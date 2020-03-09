«Я Помню» — новый раздел в Электронной книге памяти Республики Крым

В новом разделе Электронной книги памяти РК «Я Помню» можно поделиться историями о родных, о людях, живших или живущих по соседству, их воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны.

Чтобы разместить информацию в разделе, необходимо заполнить форму в подразделе «Прислать историю» и отправить ее вместе с материалом. Публикация будет проверена модераторами и размещена на сайте, — сообщили в пресс-службе администрации Судака.