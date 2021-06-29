Ялта и Керчь – ситуация с ликвидацией последствий ЧС на вечер 29 июня

Ялта.

По состоянию на конец дня 29 июня в городском округе Ялта в пунктах временного размещения находится 38 человек. В регионе продолжаются работы по расчистке заиленных подвальных помещений жилых многоквартирных домов и частных домов, заваленные грунтом. На данный момент также идет активная работа по очистке русел рек.

Для работы с заявителями создано 20 рабочих групп. На сегодняшний день поступило более 700 обращений, которые рассмотрит межведомственная комиссия. По результатам работы комиссий по оценке ущерба от ЧС в регионе 3 частных дома в Кореизе и 18 квартир в многоквартирном доме на ул. Вергасова не подлежат капитальному ремонту, проживание в них может нести угрозу жизни и здоровью людей. Кроме того, практически завершен подсчет ущерба, нанесенного городу. На восстановительные работы понадобится порядка 7 миллиардов рублей.

Также сегодня центр Ялты открыли для троллейбусов и личного транспорта. При этом по-прежнему перекрыты улицы Вергасова, Кривошты и Ломоносова, где еще ведутся работы по устранению последствий стихии.

Для ликвидации последствий подтоплений на территории муниципального образования городской округ Ялта привлечены 1 521 человек, 279 единиц техники.

Керчь.

В Керчи в пунктах временного размещения находится 128 человек.

Составлено 595 актов по оценке ущерба материальных ценностей жителей. Проведена работа 10 комиссионных групп по материальной оценке. На сегодняшний день жителям города выплачены единовременная материальная помощь и финансовая помощь на общую сумму 67 млн. 250 тыс. рублей.

Составлены необходимые ведомости, акты, произведена фотофиксация. Также обследовано состояние общедомового имущества (фасады, кровли, подвалы), на капитальный ремонт которого требуется 1 млрд. 825 млн. рублей. Также осуществлен обход всех пострадавших придомовых территорий МКД. В 28 дворах необходимо провести восстановительные работы. Восстановительные работы запланировано провести в текущем году.

Также сегодня начал работу Центральный рынок в штатном режиме. Кроме этого, сегодня и завтра проходит масштабный субботник. Мероприятие объединило порядка 1000 крымчан. На помощь в уборке города съехались добровольцы со всех регионов Крыма. Работами была охвачена практически вся центральная часть города, включая улицы Самойленко, Карла Маркса, Советскую, Пролетарскую, Комарова, Горбульского, Госпитальную, Козлова, Курсантов, Пирогова, Борзенко, Шлагбаумскую, переулок Сенной и многие другие.

Для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации подтопления на территории Керчи задействовано 1 060 человек, 69 единиц техники, 22 мотопомпы, 8 лодок, 20 тепловых пушек.