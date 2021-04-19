Ялта и Севастополь — в топ-10 популярных городов для женщин с детьми на майские праздники

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие направления выбирают женщины с детьми на майские праздники в 2021 году.

Крым и Краснодарский край лидируют в рейтинге популярности городов на май. Женщины с детьми бронируют жильё в Ялте, Бахчисарае и Севастополе в Крыму, а также в Сочи, Анапе и Краснодаре. Десятку популярных городов для женщин с детьми на майские праздники также составили Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Волгоград. По статистике, женщины с детьми бронируют отдых в начале мая от 1 до 14 ночей и тратят на проживание от 1,4 до 4,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в Анапе, дороже – в Санкт-Петербурге, — рассказали в пресс-службе сервиса.