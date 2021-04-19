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Ялта и Севастополь - в топ-10 популярных городов для женщин с детьми на майские праздники
фото: pompi (pixabay.com)

Ялта и Севастополь — в топ-10 популярных городов для женщин с детьми на майские праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:14 19.04.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие направления выбирают женщины с детьми на майские праздники в 2021 году.

Крым и Краснодарский край лидируют в рейтинге популярности городов на май. Женщины с детьми бронируют жильё в Ялте, Бахчисарае и Севастополе в Крыму, а также в Сочи, Анапе и Краснодаре. Десятку популярных городов для женщин с детьми на майские праздники также составили Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Волгоград. По статистике, женщины с детьми бронируют отдых в начале мая от 1 до 14 ночей и тратят на проживание от 1,4 до 4,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в Анапе, дороже – в Санкт-Петербурге, — рассказали в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья женщин с детьми с 1 по 10 мая 2021 года.

Десять популярных городов для женщин с детьми на майские праздники 2021 года:

  1. Ялта – 3091 ₽ / 8 ночей *
  2. Севастополь – 3016 ₽ / 4 ночи
  3. Сочи – 1775 ₽ / 8 ночей
  4. Санкт-Петербург – 4366 ₽ / 3 ночи
  5. Калининград – 2889 ₽ / 6 ночей
  6. Казань — 3675 ₽ / 4 ночи
  7. Волгоград – 4200 ₽ / 2 ночи
  8. Бахчисарай – 1400 ₽ / 1 ночь
  9. Анапа – 1372 ₽ / 15 ночей
  10. Краснодар – 1530 ₽ / 1 ночь

*Средняя стоимость ночи в отелях

Ялта и Севастополь - в топ-10 популярных городов для женщин с детьми на майские праздники

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