Ялта и Севастополь — в топ-10 популярных городов для женщин с детьми на майские праздники

Сервис бронирования жилья для отдыха
Крым и Краснодарский край лидируют в рейтинге популярности городов на май. Женщины с детьми бронируют жильё в Ялте, Бахчисарае и Севастополе в Крыму, а также в Сочи, Анапе и Краснодаре. Десятку популярных городов для женщин с детьми на майские праздники также составили Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Волгоград. По статистике, женщины с детьми бронируют отдых в начале мая от 1 до 14 ночей и тратят на проживание от 1,4 до 4,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в Анапе, дороже – в Санкт-Петербурге, — рассказали в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных бронирований жилья женщин с детьми с 1 по 10 мая 2021 года.
Десять популярных городов для женщин с детьми на майские праздники 2021 года:
- Ялта – 3091 ₽ / 8 ночей *
- Севастополь – 3016 ₽ / 4 ночи
- Сочи – 1775 ₽ / 8 ночей
- Санкт-Петербург – 4366 ₽ / 3 ночи
- Калининград – 2889 ₽ / 6 ночей
- Казань — 3675 ₽ / 4 ночи
- Волгоград – 4200 ₽ / 2 ночи
- Бахчисарай – 1400 ₽ / 1 ночь
- Анапа – 1372 ₽ / 15 ночей
- Краснодар – 1530 ₽ / 1 ночь
*Средняя стоимость ночи в отелях
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..